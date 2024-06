Enrique Solís, vuelve el soltero de oro

Tras varios meses de encuentros y desencuentros, la relación de Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal se terminó. La diseñadora optó por guardar silencio, mientras que el empresario sevillano aseguró que «se han inventado muchas cosas y yo no me meto porque voy a lo mío, pero que todo está correcto, todo está bien y todo estará bien». Con estas palabras, evidencia que quiere que se deje de hablar de su vida privada ya que nunca lo ha hecho: «No estoy acostumbrado a hablar a las cámaras».

Con esta, el joven aristócrata sevillano, empresario hostelero y aficionado a la caza, la velocidad y las causas benéficas, suma una nueva ruptura y pasa a ser de nuevo uno de los «solteros de oro» de nuestro país. Solís es el hijo menor de Miguel Ángel de Solís-Beaumont y Martínez de Campos, marqués de la Motilla, y Carmen Tello, actual mujer del ex torero Curro Romero. Por tanto, su tía es Matilde Solís y él es primo hermano del futuro duque de Alba, Fernando Fitz-James Stuart , y del duque de Osorno, Carlos Fitz-James Stuart.

Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal lucen looks similares en su escapada a Marbella Gtres

Fue en 2014 cuando por primera vez saltó al papel couché por mantener un «affaire» con Tamara Falcó. Una relación que no cuajó y que sirvió para consolidar la amistad que ya de por sí mantenían.

Solís nació en Sevilla en 1990 y tiene tres hermanos: Fernando, nacido en 1978, Carmen, en 1980 y Miguel, en 1984. Sus padres se casaron en 1977 y se separaron en 1991, cuando ella abandonó junto a sus hijos el palacio de Motilla (declarado Bien de Interés Cultural). Años después, un escándalo salpicaba a la familia. El romance de Carmen Tello con Curro Romero, con quien se casó por lo civil y a los 19 años de aquella unión, por la iglesia. Tello fue siempre, además, la gran escudera de la duquesa de Alba. Por su parte, Solís comenzó también una relación con la influencer y modelo Alejandra Domínguez, con la que salió durante cinco años.

Emprendedor entusiasta

En su perfil de LinkedIn se define como «emprendedor entusiasta y liderazgo comprometido. Habilidades de trabajo en equipo y relación». Y, añade que es «muy organizado», y que está orientado a «desarrollarme en entornos multinacionales y multiculturales donde pueda crecer profesional y humanamente, para así crecer y expandir mi emprendimiento». Características que encajan con su carrera profesional que comenzó con su primer negocio cuando tenía solo 21 años.

Enrique Solís Gtres

El ex de Martín Berrocal es propietario de los Hoteles One Shot, una cadena con concepto boutique que fundó en 2013. Tiene sedes en Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián, Barcelona y Oporto. No es su única compañía. Su otro gran proyecto ha sido la firma de moda masculina The Seëlk, que el pasado mes de marzo anunciaba la liquidación de su stock por cierre. Además, ejerce de gestor de inversiones en Millenium Hospitality Real Estate, especializada en la adquisición y conversión de activos en hoteles de lujo.