Irene Rosales rompe su silencio tras los ardientes mensajes de Kiko Rivera a Claudia Bavel

Kiko Rivera quiere continuar ocupando un discreto segundo plano mediático. Ya no quiere la primera línea de batalla, esa que ocupó infinidad de ocasiones en revistas y platós de televisión, poniendo en jaque a su familia. El hijo de Isabel Pantoja salió escaldado de tanta controversia y discutiendo con su madre y su hermana, con las que no media palabra. Él sentencia que su familia son Irene Rosales y sus hijos, por los que vela y lucha cada día. Aunque a veces saltan las alarmas y se indica que el Dj se habría olvidado de su propia promesa y este cometido quedaría en suspenso, como así han señalado numerosas jóvenes que acuden a los platós a desvelar sus supuestos encuentros con él, así como conversaciones subidas de tono que podrían poner en peligro su matrimonio. Pero no lo hace, pues Irene defiende a su marido a capa y espada y prefiere no atender a los dimes y diretes de otras.

Claudia Bavel De viernes

Así ha vuelto a suceder una vez más, cuando Claudia Bavel ha fijado en él su atención. No solo Iker Casillas ha salido mal parado mediáticamente por la entrada en escena de la actriz de cine para adultos. Ella está dispuesta a desenmascarar a todos, mostrando los mensajes subidos de tono que habría recibido de hombres casados. Así ha estallado la bomba en casa de Joaquín Sánchez, pero también la semana pasada en la de Kiko Rivera. El Dj no ha querido entrar en desmentidos, pues los mensajes ahí están. En su lugar, ha querido declararle todo su amor a su mujer, con una colección de fotos a modo de resumen de sus mejores momentos, además de una dedicatoria romántica con la que intentaba desviar la atención y se despejasen los rumores de presunta infidelidad. Esos que cada cierto tiempo sobrevuelan su matrimonio. “Yo quiero hacerte el amor y que el mundo sepa que yo lo doy todo por ti y por tu carita linda, algo mejor que tú no creo que nunca exista”.

Un mensaje viral que, por supuesto, ha obtenido respuesta. No por parte de Claudia Bavel, claro está, aunque fuese ella quien animó a Kiko Rivera a gritar su amor por Irene Rosales a los cuatro vientos. La respuesta más esperada es precisamente la de su mujer, que ha permanecido estos días en completo silencio, sin pronunciarse sobre las nuevas pruebas que apuntarían a una nueva supuesta deslealtad de su esposo. Ante este escándalo, la que fuese colaboradora de televisión se ha limitado a decir: “Te quiero con locura mi vida”. Un comentario dejado en el post de su esposo, entre los otros cientos que han escrito sus fans.

Ni una sola mención a Claudia, quien ha puesto en jaque a varios futbolistas en tan solo un mes. Deportistas de renombre que caían rendido a sus encantos y que habían tenido oportunidad de ver su trabajo en el porno. Entre ellos, estaría Kiko Rivera, como así ha mostrado ‘Ni que fuéramos Shhh’, al publicar los mensajes que le enviaría a la modelo de Only Fans: “Hola. Soy fan de tus vídeos. ¿No podrías mandarme un vídeo solo para mí?”. Ella encantada, le informaba que podía solicitar el contenido que desee en su perfil y que ya fijarían un precio. Quien no estará tan encantada será Irene Rosales que, sin embargo, ha preferido hacer caso omiso a este asunto y defender de nuevo a su marido de las críticas.