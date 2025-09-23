Feijóo, el circo y el pan

Dice Alberto Núñez Feijóo: «España no quiere más circo. España quiere más pan». En plena moda de los batidos detox, no sé yo si España quiere más pan, con lo que engorda. En todo caso, bocata de jamón ibérico. Y ya en plan dieta prebélica, que al menos vuelva el «unta el pan con tulipán». Dicen los hermeneutas que «el pan nuestro de cada día» viene a ser para el líder gallego la empanada de berberechos. Me apunto. En cuanto a que España no quiere más circo, tengo mis dudas. Si no fuera porque una mayoría de españoles observa la política como un show y de vez en cuando ríe las gracias de los payasos y se divierte con los trucos de los prestidigitadores, esto sería otra cosa, algo así como un culebrón colombiano que nos tendría a todos pegados a la caja de clínex en el sofá.

Aparta de mí ese cáliz. Leo: «Feijóo promete volver a compensara los usuarios si el AVE se retrasa. Plantea grandes reformas: trenes, vivienda, agricultura, inmigración y subsidios». He perdido la cuenta de los planes que ha prometido Feijóo si llegara al Gobierno: fuegos artificiales o música celestial opositora.

"El apolo de la Moncloa pasea la momia de Franco por España"

El Apolo de la Moncloa le tiene tomada la medida al país y ahora saca de su chistera palomas gazatíes como distracción de todo lo suyo. Pasea la momia de Franco por España y revisando el No-Do descubre el «contubernio judeo-masónico» para sacar a pasear también las banderas palestinas al paso alegre de la paz, ahora en el festival de San Sebastián: cuentan que han intentado colocarle la kufiya hasta a la actriz Angelina Jolie. La masonería la reserva para el año que viene. Y siempre tiene en la manga la invasión zombi de la derecha/extrema derecha o la llegada de los alienígenas fachas. El circo, Alberto.