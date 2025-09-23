Isabel Sanchís, de diseñar para sus amigas a fetiche de las famosas: "Me encantaría vestir a Penélope Cruz o Cate Blanchett"

El de Isabel Sanchís fue uno de los desfiles más aplaudidos de la pasada edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid. Con una llamativa puesta en escena, la firma presentó sus propuestas de primavera verano de cara al año próximo, basada, según las directoras creativas, la propia Isabel y su hija, Paula Maiques, en dos pilares fundamentales de la casa: “Los volúmenes de la arquitectura y la convivencia propia de la cultura japonesa, que explora los valores opuestos como la tradición y la modernidad, la estructura y la fluidez, la disciplina y el desafío y el pasado y futuro”.

Desfile de Isabel Sanchís en la MBFW-Madrid Eduardo Parra Europa Press

Isabel Sanchis, fundadora de la firma, habla con LA RAZÓN sobre sus principales motivaciones como diseñadora y la larga trayectoria que la ha llevado a consolidarse entre los grandes de la moda española.

-Su nueva colección se inspira en la arquitectura y en la cultura japonesa, ¿qué le atrae de ese mundo tan distinto al nuestro?

Lo que más nos impactó de la cultura japonesa era la cantidad de contrastes y combinación de tradición y vanguardia. Fue lo que nos movió para explorar nuevos contrastes basados en Japón, como la estructura y la fluidez, la disciplina y el caos, el pasado y el futuro. Así ha surgido una colección ecléctica, apta para todo tipo de persona.

-El blanco y negro son una firma suya, ¿cree que son también una metáfora de su propia vida, entre tradición y modernidad?

No creo que sea una metáfora de mi vida, de hecho creo que la vida tiene muchos colores. Para mí, el negro sobre todo, es el color más elegante que existe, el más etéreo y que nunca defrauda.

Desfile de Isabel Sanchís en la MBFW-Madrid Ananda Manjón Europa Press

-Empezó diseñando para sus amigas en su adolescencia. Si la Isabel de 16 años pudiera ver lo que ha conseguido, ¿qué cree que le diría?

Que todo el esfuerzo, lágrimas y trabajo iba a valer la pena.

-Con tantos premios y reconocimiento internacional, ¿siente que ya lo ha conseguido todo o aún tiene algún sueño pendiente en el mundo de la moda?

Creo que es imprescindible soñar siempre. Todavía me quedan muchos sueños, como volver a desfilar en París, y sobre todo, poder estar en todos los armarios del mundo.

-Muchas celebrities han lucido sus diseños, desde Isabel Preysler hasta Tamara Falcó. ¿A quién sueña vestir que aún no lo haya conseguido?

Hay cantidad de mujeres que me encantaría vestir. Por ejemplo, Penélope Cruz, Cate Blanchett, Dakota Johnson y un largo etcétera.

Desfile de Isabel Sanchís en la MBFW-Madrid Ananda Manjón Europa Press

-Dice que diseña para magnificar la feminidad. En un momento en el que se habla tanto de la redefinición de lo femenino, ¿cómo entiende usted hoy esa palabra?

Creo que la feminidad es elegancia, es potenciar a cada persona con una prenda. Siempre digo que hay una pieza perfecta para cada persona, y en ese momento magnificas su personalidad.

-Lleva más de 30 años dedicada a la moda. ¿Qué es lo más duro que ha tenido que sacrificar para llegar hasta aquí?

Mi tiempo.