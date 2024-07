Eva Longoria y María Bravo, en la cita del verano en Marbella

Marbella se convirtió ayer en la capital mundial de la solidaridad y la filantropía. La Global Gift Gala, que se celebra también en otras ciudades europeas como París o Londres, extendió anoche su alfombra roja el Hotel Don Pepe Gran Meliá de la exclusiva ciudad malagueña para poner en valor una vez más la importancia de contribuir a crear una sociedad mejor. Se trata del principal evento de la Fundación Global Gift y una de las iniciativas benéficas más importantes del mundo. Creado en sus comienzos por las empresarias Maria Bravo y Alina Peralta, reúne y combina el mundo de la empresa, las celebridades y la filantropía para recaudar fondos para diferentes causas.

La duodécima edición de esta gala, que se ha celebrado en la localidad malagueña de Marbella, presentada por Vicky Martín Berrocal y Tom Urquhart, reunió a numerosos rostros conocidos nacionales e internacionales como Eva Longoria, anfitriona de honor, María Bravo y Zazou Belounis, que no dudaron en posar por el photocall del prestigioso hotel.

Arte y deporte, unidos

También estuvieron presentes, entre otros invitados, la princesa Beatrice D’Orleans, la artista Elena Ksanti, la galerista propietaria de The Global Art Company, Carolina Sepúlveda, el presentador Carlos Sobera, el actor Amaury Nolasco, José Manuel Calderón, el exjugador de baloncesto, Berni Rodríguez o Elsa y Jarron Collins, entre otros.

De izquierda a derecha, Jaime Monge, Elena Ksanti, Carol Sepúlveda, Anna Barrachina y Manoj Narender La Razón

María Bravo, que derrochó glamour con un vestido verde de lentejuelas, estuvo en todo momento arropada por las otras dos grandes protagonistas de la noche: Vicky Martín Berrocal y Eva Longoria. De rosa y rojo, respectivamente, ambas mujeres condujeron una gala muy emotiva en la que no faltó el arte, el compromiso y la solidaridad.

Tampoco faltaron a esta cita con la filantropía otras caras conocidas como la del actor malagueño Miguel de Miguel, Eva Pedraza, Tony Company y María Padilla.

Con una agenda repleta de contactos que muchos desearían, la empresaria y filántropa malagueña no solo tiene clientes, sino amigos que acuden cada año a la llamada solidaria de los Global Gift. «Me gusta inspirar y motivar a mis clientes para que se unan a nuestra causa y les recuerdo lo importante que es su presencia y su apoyo para nosotros», explica Bravo, que no duda en que ese «es el mejor incentivo» para que acudan. Además, insistió en que «el apoyo continuo» y la presencia de sus amigos y clientes «ayudan a atraer más atención y recursos para nuestras causas». Para la empresaria, The Global Gift Gala «es una oportunidad única para ver de primera mano el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás», un evento que, según aseguró, «de las diez galas que se hacen cada año por todo el mundo, la de Marbella es la que más éxito tiene». Por otra parte, no quiso perder la ocasión para agradecer que «son muchas las personas que aportan su grano de arena para hacer cosas importantes en la sociedad», en referencia a todos los invitados y personas que han contribuido durante todas las galas a las diferentes iniciativas.

De izquierda a derecha, Carol Sepúlveda, Eva Longoria, Elena Ksanti y Maria Bravo La Razón

Por último, la filántropa andaluza confesó que «la gala en Marbella es especialmente importante porque es aquí donde comenzó todo», una iniciativa que en pocos años se ha convertido en «un evento internacionalmente reconocido», reconoció emocionada Bravo antes de que comenzara el encuentro.

Ayudar y hacer el bien

Por su parte, la actriz, directora de cine y empresaria estadounidense, Eva Longoria, aseguró que esta gala anual que se celebran en Marbella «es una oportunidad maravillosa para unirnos» y marcar «una diferencia significativa en las vidas de quienes más lo necesitan».

Con su sueño hecho realidad de poder contar con residencia en Marbella –lleva un año instalada en España de forma permanente–, para Longoria esta noche es sinónimo de «inspiración» y una forma de que «todos se sientan motivados a seguir ayudando y hacer el bien» para las diferentes causas.

La artista Elena Ksanti La Razón

La intérprete, que saltó a la fama tras dar vida a la descarada Gabrielle Solís en la serie de televisión «Mujeres Desesperadas» (2004-2012), y una enamorada confesa de España y su Costa del Sol, deslumbró anoche con un vestido que acaparó todas las miradas. «Estoy profundamente agradecida por todo el apoyo y por estar aquí esta noche. Juntos, podemos lograr un gran impacto y cambiar muchas vidas», afirmó la actriz a su llegada a la gala.

En definitiva, la Global Gift Gala –que contó con el patrocinio de Mamzel, Nota Blu (ambos del grupo Casanis Group), Love Spirit y Hotel Don Pepe Gran Meliá– volvió a crear ayer un entorno exclusivo lleno de solidaridad, glamour y esperanza, uniendo a la comunidad en un esfuerzo conjunto por hacer del mundo un lugar mucho más justo e igualitario.

Casa Ángeles, uno de los beneficiarios

La Global Gift es el evento insignia de la Fundación Global Gift, una organización dedicada a mejorar la vida de los más vulnerables a través de la salud, la educación, la inclusión social y el empoderamiento. Este año, Casa Ángeles, un centro de día en Marbella para niños y jóvenes con necesidades especiales, fue uno de los beneficiarios. El centro, fundado por Bravo, proporciona terapias y programas diseñados para fomentar la inclusión social y mejorar la calidad de vida de estos niños, contando con un equipo altamente capacitado y unas instalaciones de vanguardia. Para hacer realidad este proyecto, el grupo de Zazou Belounis, Casanis Group, también ha formado parte de la Global Gift Foundation. Gracias a un «acuerdo de Marketing con Causa», han ofrecido a sus clientes de Mamzel at Finca Besaya, Nota Blu New Brasserie, La Plage Casanis y Casanis Bistrot Marbella, la oportunidad de hacer una donación a Casa Ángeles.