María Bravo: "El centro lleva el nombre de mi madre, Ángeles. Hubiera estado orgullosa de verlo”

Eva Longoria y María Bravo serán las anfitrionas, este fin de semana de la gala filantrópica del verano marbellí. Más de 300 personas se darán cita en el Hotel Don Pepe para recaudar fondos para Global Gift Foundation. El evento de este domingo será la gala número 12 que se celebra en la Costa del Sol, pero cada año hay una decena en ciudades como Ginebra, Tokio, Abu Dhabi, París o Londres y Dubái. Entre sus 300 invitados estarán la princesa Beatrice D’Orleans, Amaury Nolasco, Carlos Sobera, Bernd Schuster y contara con las actuaciones de Navajita Plateá y The Gipsy Kings. La presentación correr a cargo de Eva Pedraza, Vicky Martín Berrocal y Tom Urquhart. Sin duda desde que en 2004 María Bravo y Eva Longoria que coincidieron en el rodaje de Carlita’s Secret, y se hicieron íntimas, forman un buen tándem para la filantropía. Ambas empezaron a participar como voluntarias en el hospital The Children’s Hospital, donde ejercían de intérpretes entre médicos y familias latinas cuyos hijos estaban siendo tratados en oncología. De allí surgió la idea de crear galas que pudieran ayudar a más personas. Longoria saltó al estrellato poco después cuando empezó a protagonizar la serie Mujeres desesperadas y María Bravo, como ex de Bruce Willis. Ambas conceden una entrevista a LARAZÓN.

Hace doce años que nació la fundación en Marbella. María, hábleme de ese día que dijeron de poner en marcha la fundación.

Fue un momento en el que sentimos una profunda motivación por hacer algo significativo y positivo para ayudar a niños y mujeres, y conseguir un verdadero cambio en la sociedad. Estoy profundamente agradecida por todo lo que hemos logrado y emocionada por continuar nuestro trabajo en pro de un mundo más justo y solidario.

¿Qué logros solidarios han obtenido?

A través de Global Gift Foundation hemos logrado proporcionar apoyo integral a niños con necesidades especiales y sus familias, hemos capacitado a mujeres a través de programas de emprendimiento, respondido a emergencias con ayuda humanitaria como Ucrania, Marruecos, donado fondos para los afectados por el tifón Haiyan que arrasó filipinas, hemos lanzado campañas de concienciación global y colaborado estratégicamente para maximizar su impacto solidario a nivel mundial, hemos donado fondos a 57 organizaciones benéficas desde nuestro comienzo, nos hemos asociado con la organización Harmony House en la India, ayudando en la alimentación, educación y atención médica de 300 niños, ayudado a personas sin recursos, costeado operaciones médicas vitales, creado conciencia, empoderado a mujeres en todo el mundo, y edificado y fundado un centro de día para niños y personas con necesidades especiales, Casa Ángeles.

"Casa Ángeles" en Marbella, el centro de día que nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades especiales y la de sus familias está siendo un éxito...

"Casa Ángeles" era mi sueño, un centro de día que nació con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los niños con necesidades especiales y la de sus familias, y que está superando todas nuestras expectativas. Estamos viendo cómo este proyecto se ha convertido en un verdadero santuario de apoyo y esperanza para las familias que lo necesitan. El centro lleva el nombre de mi madre, “Ángeles”, aunque ella no llegó a verlo, sé que habría estado orgullosa y emocionada de ver cómo está cambiando vidas y ofreciendo un espacio lleno de amor y cuidado. Su espíritu vive en cada niño que sonríe y en cada familia que encuentra aquí un refugio. Estoy agradecida por poder honrar su memoria de esta manera tan significativa.

¿Qué patologías suelen tratar?

En "Casa Ángeles" se tratan una gran variedad de patologías y se cubren todas las necesidades especiales para asegurar el bienestar integral de los niños y sus familias. Se imparte terapias enfocadas en mejorar la autonomía de niños. Estas terapias están dirigidas a niños con TEA (espectro autista) TDHA o con síndrome de Down; también orientadas a niños con discapacidad física como parálisis cerebral y espina bífida; trastornos del lenguaje. También se ofrecen terapias para cuidar de la salud mental de las familias y ofrecerles apoyo en todo momento. Casa Ángeles está dedicada a proporcionar un entorno seguro, estimulante y terapéutico donde cada niño y sus familias reciban el apoyo personalizado que necesita para su desarrollo integral y su bienestar emocional.

"Casa Ángeles" fue una concesión municipal a su fundación 30 años ¿Tratan a niños también de la localidad?

"Casa Ángeles" fue creada en respuesta a la demanda de las familias locales que necesitaban un centro multifuncional que cubriera las necesidades básicas de los niños con necesidades especiales. La concesión municipal del centro es de 30 años, lo que nos permite ofrecer servicios a largo plazo en Marbella. El centro no solo atiende a niños de la localidad, sino que también colabora con diversas entidades sociales para maximizar el impacto y promover la igualdad de oportunidades​.

A día de hoy tenemos 1.820 usuarios de Casa Ángeles, 14 terapeutas, 89 terapias semanales, 40 actividades inclusivas mensuales, 30 puestos de trabajo indirectos, 15 convenios firmados con entidades sociales, 80 usuarios de la piscina terapéutica y 84 niños que disfrutan del campamento inclusivo de verano.

¿Qué nuevos proyectos tiene para este año?

Siempre tengo en la cabeza mil formas distintas de hacer las cosas que pienso puedan tener mejor resultado que la actual, de momento nuestro compromiso es con Casa Ángeles y ampliar los países en los que celebramos nuestros eventos. Todas las organizaciones tienen derecho a ser ayudadas, y estamos deseando ayudarlas.

Su labor como empresaria la han reconocido este año en Marbella en Rem ¿Qué me puede contar?

Me siento muy agradecida por este premio de la Red de empresarias de Marbella y el Campo de Gibraltar. La presidenta Isabel Carrasco ha sido muy generosa al decirme que soy un referente femenino. Lo bueno de los premios es que es un recordatorio de que estás haciendo las cosas bien, y te anima a seguir trabajando.

Hábleme de la gala de este año

Será a beneficio de Casa Ángeles. Vienen celebridades y personalidades de todas partes del mundo a celebrar la 12ª Global Gift Gala. Nuestra gala se diferencia de la gran mayoría porque además de concienciar y recaudar fondos la gente se lo pasa bien. Siempre acabamos todos bailando. Este año tenemos a los Gipsy Reyes Heritage que son el hijo y los nietos del fundador y cantante principal de los Gipsy Kings, Nicolás Reyes, que seguro que nos regala alguna canción como pasó en Cannes el pasado mes de mayo. También cantará Navajita Plateá con su mítico “Noches de Bohemia”, y habrá un show de Mamzel at Finca Besaya, el Presenting Sponsor de este año que nos dejará a todos sin aliento. En esta ocasión premiamos a los jugadores de baloncesto Berni Rodríguez y Juan Manuel Calderón, por el Proyecto 675, un programa deportivo y educativo dirigido a jóvenes en situación de vulnerabilidad en Málaga.