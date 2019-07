Parece que madre e hija no cierran la puerta a una reconciliación tras la gran bronca que tuvieron hace unos meses cuando Alma confesó a su madre que pronto iba a ser abuela. Una noticia que no fue del agrado de la colaboradora de Sálvame y que provocó que Alma se fuera de casa para refugiarse en la de sus abuelos maternos. Ahora, aún cuando la relación entre ellas sigue tensa, parece que Raquel busca reconciliarse con su hija, con quién no ha vuelto a publicar ni una sola imagen en sus redes desde hace meses. En este acercamiento virtual, la ex de Chiquetete aprovechó la ocasión en la que su hija posaba sola, para mandarle unos corazones. Minutos después, sin más comentario, Alma le contestaba con otros corazones.

Aunque la hija de Raquel Bollo sigue activa en redes sociales y contesta a sus más fieles seguidores, no contesta a los comentarios en los que se alude directamente a su posible embarazo. La callada por respuesta no podrá durar mucho. Según publicó la revista que descubrió el embarazo, Alma daría a luz a finales de año o principios de 2020 por lo que, estaría en estos momentos supuestamente de cuatro meses y antes de que acabe el verano, el embarazo ya sería, de ser cierto, evidente al haber superado el ecuador del mismo.

Lo que está claro es que sigue feliz al lado de su chico, Juan José, algo que tampoco oculta en sus redes. Un amor correspondido a tenor de las miradas, mensajes e imágenes que ambos comparten con sus amigos y fans. La última de ellas, se ve a la pareja paseando por un parque cercano a Madrid, andando a cámara lenta en el que nuevamente, el outfit elegido, un mono suelto, buscaba disimular la evidente pérdida de su delgada silueta. Resulta evidente que, tanto Alma como su chico, se han propuesto continuar adelante sin importarles los comentarios ni el enfado de Raquel Bollo, con quién como decíamos, aún las cosas siguen tensas.