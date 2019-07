Haya de Jordania ya tramita su divorcio en Londres

El diario británico «The Guardian» confirmó ayer que la princesa Haya de Jordania, desaparecida desde el 20 de mayo, se encuentra en suelo londinense, a donde llegó con una maleta cargada con 34,6 millones de euros y con el firme propósito de poner fin a su matrimonio con el jeque Mohammed bin Rashid, como ayer informó LA RAZÓN. Junto a ella han viajado sus hijos Zayed (7 años) y Al Jalila (11).

Según el mismo rotativo, las autoridades de Dubái habrían solicitado la intervención del Gobierno de May para obligar a la princesa a volver a Emiratos Árabes Unidos, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores británicos prefiere no inmiscuirse en el asunto al calificarlo de «privado»: «El Gobierno no tiene intención de hacer comentario alguno sobre asuntos relativos a la vida privada de particulares. Respecto a la posibilidad de que hubiéramos elevado este asunto a las autoridades alemanas o británicas, la respuesta es no» ha comunicado un portavoz de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres.

¿Por qué la hija del difunto Husein de Jordania y hermana del actual rey, Abdalá II, buscó refugio en Londres? La princesa «huida» es propietaria de una casa cerca del palacio de Kensington. Conoce el país a la perfección ya que pasó su infancia estudiando en prestigiosas escuelas privadas de Reino Unido y posteriormente se licenció en Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Allí se siente como en su segunda casa. Haya es además miembro del Comité Olímpico Internacional y embajadora de buena voluntad para el programa mundial de alimentos de la ONU. Su trabajo e intereses se centran en temas humanitarios, principalmente en las áreas de salud, educación, juventud y deportes. E intenta crear conciencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente, aquellos que combaten la pobreza y el hambre.

Apasionada de la hípica

Su pasión por la hípica comenzó tras el fallecimiento de su madre en un trágico accidente de helicóptero cuando ella tenía tres años. Su padre le regaló un potro para que le ayudara a superar la pérdida. «Cuidar de otro ser vivo es quizá la mejor manera de sobrellevar la pérdida», declaró a «The New York Times». A los doce años comenzó a competir y llegó a representar a su país en las Olimpiadas de Sidney 2000. Ha visitado España en numerosas ocasiones, gracias a esta pasión, participando en muchas competiciones y carreras de caballos. Además, fue en los World Equestrian Games celebrados en Jerez de la Frontera en 2002 donde conoció a su todavía esposo el jeque Mohamed bin Rashid al Maktum. Pero según declaró en una entrevista con «Emirates Woman», su verdadera vocación es ser «periodista».