La salud de Isabel Pantoja en peligro tras su paso por Supervivientes

En la recta final del concurso y después de varios días en la enfermería, el programa comunicaba a Isabel Pantoja que debía poner rumbo a España para recibir tratamiento médico. Jordi González era el encargado de darle la fatal noticia a una Isabel, que minutos antes aseguraba sentirse con fuerzas para continuar la aventura: “Me siento triste por las dos cosas. Primero por estar mal físicamente y segundo porque me da muchísima pena después de todo lo que he pasado y de los casi tres meses de concurso de programa, porque me da muchísima lástima. Tengo fuerzas para volver al concurso, bien sabe Dios que lo haría por no defraudar a mi familia ni a nadie, ni a mí misma. Pero no depende de mí, depende de lo que diga el doctor y de mi estado, que creo que va remitiendo".

Tras estas palabras, el presentador trasladaba a Isabel “la desolación de la dirección de Supervivientes al tener que darte esta noticia en la recta final: A lo largo de tu estancia has estado sometida a unas restricciones dietéticas y a unos controles analíticos periódicos para garantizar tu salud. Lamentablemente el incumplimiento en la dieta ha llevado a niveles preocupantes en ciertos valores que han obligado a cambiar el tratamiento. La necesidad de un estricto control de la alimentación y el nuevo tratamiento hace incompatible tu permanencia en el concurso. Por lo tanto, y siguiendo las recomendaciones del equipo médico, siento decirte que debes abandonar ahora mismo el concurso”

Después de diez semanas se concurso y a tan sólo diez días de la final, Pantoja veía como el maletín con 200.000 euros que muchos daban por suyo, se le escapaba de la manos. Entre lágrimas, la tonadillera expresaba su preocupación: “estoy preocupada y muy desolada. Lo siento con todo mi corazón..."Las palabras de Jordi González dejaban al descubierto la falsedad de lo que, días antes, aseguraba la propia tonadillera en una conversación telefónica con Jorge Javier Vázquez: “continúo en la enfermería pero en las mismas condiciones que el resto de mis compañeros”. La organización, que tras las insinuaciones de Dakota respecto de que los evacuados recibían mas comida que los que continuaban en la isla, ya había tenido que poner fin a la polémica hace unas semanas. Entonces tanto Lara Alvarez como la productora salieron al paso afirmando que “todos aquellos que son evacuados por motivos médicos reciben una dieta acorde a sus necesidades médicas”. Los problemas de Isabel Pantoja “de azúcar y de triglicéridos” a los que hacía referencia Raquel Bollo, habrían obligado a los facultativos a restablecer los valores negativos que reflejaba su analítica mediante una dieta rica y variada, incompatible con su permanencia en Cayo Cochinos.

Isabel Pantoja se convierte así en la segunda concursante de esta edición que abandona, obligada por la organización. Violeta ya tuvo que hacer las maletas hace unas semanas, tras sufrir un síncope. Pero la lista de “enfermos” evacuados y expulsados del concurso por problemas graves de salud en los años que lleva en emisión el concurso, es enorme. La lista de afectados se agrava aún más cuando en ella se incluye los concursantes que han visto resentida su salud, años después de su paso por la isla.

Son muchos los concursantes que han sufrido graves secuelas tras su paso por la isla, que por contrato, renunciar a reclamar a la organización por daños y perjuicios.

Además de la inevitable pérdida de peso, las consecuencias para la salud del paso por el programa de supervivencia, son innumerables. Hace tan sólo unos días, otro participante de esta edición, Carlos Lozano hablaba de las secuelas que sufría: “He vuelto desnutrido, he perdido 13 kilos. Tengo una infección de oído y de orina y cortes infectados. Comí muchas caracolas crudas, tienen mucho ácido úrico y te puede dar algo en el hígado. Orinaba muy oscuro.”No es el único.

Los estragos de las condiciones alimentarias, las pruebas, las afecciones provocadas por insectos o parásitos o las repercusiones que el estrés o la soledad causan en su salud mental de los concursantes son algunos de los riesgos que deben asumir los concursantes y, por contrato, renunciar a posibles indemnizaciones en caso de contraer alguna enfermedad. La productora, se asegura así, que ningún concursante pueda reclamarle. Pero no sólo los concursantes están expuestos a las duras condiciones impuestas por la isla: los trabajadores también sufren las consecuencias de la adversidad climática.

Paula Vázquez, ex presentadora del concurso, tuvo graves secuelas físicas que le impidieron trabajar durante años.

La presentadora gallega Paula Vázquez, que fue durante los años que el concurso se emitió en Antena 3, el enlace del programa en la isla de los famosos denunci´p los estragos que sus prolongadas estancias en la isla produjeron a su salud. La presentadora contrajo un parásito intestinal en 2005, cuando presentaba La isla de los famosos en El Caribe, y desde entonces ha sufrido incontables ingresos hospitalarios, pérdidas de peso y hasta una operación de vesícula.

El “alter ego” de Lara Álvarez no dudó en renunciar a seguir trabajando cuando Telecinco le ofreció continuar al frente del programa debido a los graves problemas gástricos que padece como consecuencia de su colaboración en el formato en aquellas pasadas ediciones. Otros concursantes como Santiago Abad, ex jugador de la liga ACB de básquet, que fue concursante en la edición de 2009 denunció que su paso por el espacio le provocó “problemas en el hígado y articulares que le impidieron continuar con su carrera deportiva.”

Hablan los expertos sobre los estragos que produce la “dieta supervivientes”

Los estragos que las condiciones alimentarias y la falta de profilaxis provocan en los concursantes, según los expertos comienzan cuando tras varias semanas de una dieta insuficiente el cuerpo ya ha consumido las reservas de los tejidos adiposos y el organismo empieza a tirar de las propiedades que posee la sangre, lo que resulta aún más peligroso debido a la insuficiencia de hierro y otros nutrientes. Esta fase es la más peligrosa, ya que los problemas que puede causar son severos. Entre las consecuencias iniciales que experimentan los 'supervivientes' están las náuseas,síncopes, vómitos, diarrea o mal aliento. Otras consecuencias son la pérdida de elasticidad en la la piel, fragilidad en las uñas o la pérdida de pelo. Pero la falta de alimentos no sólo afecta al físico, sino también a lo emocional. Depresión y falta de actividad son de lo más común cuando se produce este cambio en el funcionamiento del organismo