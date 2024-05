Katy Perry "asiste" a la Met Gala con ayuda de la IA y confunde a su propia madre

La Met Gala de Nueva York, conocida por ser uno de los eventos benéficos más destacados del mundo de la moda, se convirtió en el escenario de una situación inesperada y divertida protagonizada por la reconocida artista estadounidense, Katy Perry.

Perry, quien no asistió a la Met Gala este año, compartió en su cuenta de Instagram dos imágenes sorprendentes que aparentaban mostrarla en el evento. Lo curioso es que estas fotos fueron generadas por inteligencia artificial y no retrataban la presencia real de la artista en la gala.

En la publicación compartida por Perry, se revela cómo incluso su propia madre fue engañada por estas imágenes creadas por IA, felicitándola por su apariencia en el evento, a pesar de que Perry no había estado presente. La conversación entre Perry y su madre, compartida en la publicación de Instagram, muestra la sorpresa y el humor ante el malentendido. "No sabía que habías ido a la Met, qué vestido tan precioso, me recuerdas al Desfile del Torneo de las Rosas, eres tu propia carroza", escribió su madre, a lo que Perry respondió que la inteligencia artificial la había engañado.

Las fotos generadas por inteligencia artificial muestran a Katy Perry con atuendos que podrían haber encajado perfectamente en el ambiente de la Met Gala. Uno de los vestidos consistía en un corsé ajustado metálico con forma de llave y una falda hecha de flores y hojas, mientras que el otro es un vestido de tirantes de corte princesa repleto de flores. Pero Perry no fue la única afectada por este fenómeno. La cantante Rihanna también fue víctima de imágenes generadas por IA en la Met Gala. Este fenómeno está comenzando a volverse habitual entre las celebridades, y al igual que Perry, solo les queda tomárselo con humor.