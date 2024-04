El incómodo momento en el que a Katy Perry se le rompe el top en directo

Durante la última gala de American Idol, la famosa cantante Katy Perry se vio envuelta en una situación de lo más divertida y peculiar. Mientras se encontraba en plena actuación de un participante, tuvo un percance con su vestuario.

El look metálico de Katy, que incluía una parte superior con una forma angular que parecía la aleta de un tiburón, sufrió un inoportuno desgarro, dejando a la artista en una situación comprometedora. Ante esta situación, Perry mostró su gran sentido del humor al sostener rápidamente su top contra su pecho. "Necesito que no se me caiga el top. Si no se arregla, este programa va a conseguir más de lo que quiere", se rio.

El cantante Luke Bryan intervino fingiendo que estaba desactivando una bomba con unos alicates. Kay Perry bromeó sobre la situación, comentando que la canción del participante había rotor su top: "Esa canción rompió mi top", dijo. Pero eso no fue todo, en un giro aún más cómico, la artista optó por esconderse bajo la mesa para evitar una mayor vergüenza, terminando finalmente por utilizar un cojín para cubrirse. "Es un programa familiar", bromeó.