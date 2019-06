Los paparazzi le amargan la boda a Belén Esteban reventándole la exclusiva

Belén Esteban está que trina. Poco después de dar comienzo la ceremonia oficiada por un juez con la que inicia su vida de casada, era informada de que habían sido detenidos dos paparazzis que se habían adentrado en el recinto dónde se celebraba la boda. Los fotógrafos han sido apresados por la Policía Nacional en La Vega del Henares y hasta el momento, se desconoce la identidad de los mismos y su suerte. Lo que sí sabemos es que no pertenecen a la agencia de Diego Arrabal como se ha publicado.

Ellos no son los únicos que han intentado reventar la exclusiva de la revista Hola. Las agencias de prensa han desplegado todo su ingenio para obtener unas fotografías que, en cualquier caso, no verán la luz por temor a represalias judiciales al haber sido captadas en un recinto privado. Pero hay miles de imágenes que podrían comprometer la exclusiva pactada captadas de las más diversas formas: infiltrados con cámara oculta, camareros a los que no se les ha requisado el móvil pese a que a los invitados sí, grúas, drones y avionetas. Estos son tan sólo algunos de los medios que se han utilizado para obtenerlas y que han obligado a Belén Esteban a proteger la foto de los recién casados, cubriendo con una sábana su salida del recinto. Una Belén vestida de blanco, del brazo de su Miguel y con un monumental enfado, mientras el equipo de seguridad trataba sin éxito de evitar la fotografía tapando a la novia con una sábana.

Belén consigue in extremis parar la emisión en directo de las imágenes de su boda captadas por Diego Arrabal para el programa “Viva la vida”que dirige su padrino de boda, Raúl Prieto.

Pero aunque han sido muchos los fotógrafos que han traspasado los límites de la legalidad tan sólo uno se ha atrevido a reconocer que ha conseguido su objetivo: Diego Arrabal. Desde una avioneta con la que ha sobre volado la finca de Alcalá de Henares antes del inicio de la ceremonia y desde una grúa, estratégicamente situada para captar la salida de los novios, ha conseguido más de 1000 fotos de la celebración. El fotógrafo, reconocido enemigo de la Esteban, había amenazado en el programa “Viva la vida” en el que colabora con reventar la exclusiva de Belén y lo ha conseguido. Sin embargo, sus imágenes no verán la luz en las revistas y tampoco, pese a lo prometido por el paparazzi y Enma García en “Viva la vida”, se emitirán en su programa. Arrabal ha puesto el material gráfico a disposición del programa pero ha sido advertido de que éstas no se emitirán y no sólo por cuestiones legales. En ellas se aprecia con bastante nitidez el vestido de corte clásico que ha lucido Belén en su gran día. Un traje de novia blanco, con cola y con la espalda descubierta.

Y es que la de Paracuellos ha desplegado todo su poder con la cúpula de Telecinco, cuyos directivos estaban invitados a la celebración, para evitar que Diego mostrara en directo una de las fotografías en las que se aprecia con bastante nitidez, a los novios ya convertidos en marido y mujer, a Andrea Janeiro y a otros invitados populares. No olvidemos que, el padrino de su boda es Raúl Prieto, director del programa “Viva la vida”, que abandonó su puesto de trabajo para acompañar a la novia al altar. Conociendo el fuerte carácter de Belén Esteban, imaginamos que ni la emoción del momento ha conseguido calmar su monumental enfado.