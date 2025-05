Miss Mundo 2025: las concursantes favoritas para hacerse con la corona

El HITEX Exhibition Centre de Hyderabad (India) ya está preparado para la gran final de Miss Mundo 2025. Este sábado 31 de mayo, candidatas de un total de 108 países y territorios se subirán al escenario del certamen para competir por una valiosa corona llena de historia, un trabajo como portavoz y la oportunidad de sus vidas.

Tras el inicio de una concentración llena de desafíos y grandes momentos, ciertas candidatas han comenzado a perfilarse más que otras como posibles vencedoras en la gala del sábado. Al final de la velada, habrá cuatro finalistas; una por continente. Teniendo esto en cuenta, desvelamos en este artículo a las ocho favoritas de los expertos para alzarse con el título de Miss Mundo 2025.

Tailandia - Suchata Chuangsri

Comenzamos esta recopilación con una candidata que ha dado mucho de qué hablar desde su designación como candidata oficial a la corona. Suchata Chuangsri (conocida en Tailandia como Opal), cuenta con un reciente prestigio en los concursos de belleza internacionales, ya que quedó cuarta en la pasada edición de Miss Universo.

Miss Tailandia, Suchata Chuangsri Miss World Thailand

Tuvo que pasar por el quirófano cuando tenía 16 años a causa de un bulto de 10 centímetros en el pecho. Tras recuperarse totalmente, la tailandesa se convirtió en una voz para la concienciación sobre el cáncer de mama. Su proyecto social, 'Opal for Her', se basa en la concienciación sobre esta enfermedad y la importancia de detectarla cuanto antes. Tailandia nunca ha ganado Miss Mundo, por lo que la expectación por parte de los seguidores de Chuangsri es máxima.

Indonesia - Monica Kezia Sembiring

Si bien ya se perfilaba como una de las favoritas de Asia junto a Tailandia, la concentración y el desarrollo de los acontecimientos en Miss Mundo ha hecho que Indonesia resalte todavía más esta edición. Monica Sembiring es una virtuosa del piano, y considera al pueblo indonesio como "la música que hace latir el corazón de su país".

Miss Indonesia, Monica Kezia Sembiring Miss World Indonesia

Actualmente es una de las cuartofinalistas confirmadas del certamen, debido a su victoria tanto en el desafío de Talento como en el de 'Belleza Con un Propósito'. El proyecto social de Monica, 'Pipeline for Lifeline' consiste en la creación de un sistema de filtración que mejore la accesibilidad al agua potable por parte de grupos desfavorecidos en su país. Indonesia nunca ha ganado Miss Mundo, pero en los últimos diez años han logrado ubicarse en el cuadro de honor hasta en tres ocasiones.

Estados Unidos - Athenna Crosby

La 'tierra de los libres' viene a Miss Mundo 2025 con una candidata completa, multidisciplinar y un proyecto social bastante prometedor. Athenna Crosby es actriz, periodista y modelo en Hollywood. Su proyecto social es uno de los más inspiradores de esta edición del certamen, debido a que la joven californiana vivió una injusticia muy de cerca.

Miss Estados Unidos, Athenna Crosby Miss World America

Crosby tiene un hermano con autismo, Adrian, quien a los 13 años fue arrestado por la policía tras pintar el suelo del instituto con su firma, unas letras consideradas 'demasiado grandes' por la escuela. La iniciativa 'ADRX' (la firma de Adrian), pretende defender y crear oportunidades para las personas autistas, especialmente la juventud. Estados Unidos ha ganado Miss Mundo en tres ocasiones, siendo la victoria más reciente la de Alexandria Mills en 2010.

Puerto Rico - Valeria Pérez

Y pasamos de Estados Unidos a 'la isla del encanto'. Natural de la localidad de Manatí, Valeria Pérez es cuartofinalista oficial del certamen gracias a su victoria en el desafío de 'Belleza Con un Propósito'. El proyecto social de Pérez, 'Communicating Without Limits', parte de la experiencia personal de la puertorriqueña con la integración social de minorías marginadas.

Miss Puerto Rico, Valeria Pérez Miss World Puerto Rico

A través de la iniciativa, Valeria pretende que las personas con síndrome de Down y las sordomudas puedan acceder a mejores oportunidades, tanto laborales como sociales. Puerto Rico cuenta con dos coronas en Miss Mundo, siendo la más reciente de ellas la de Stephanie del Valle, en 2016.

Francia - Agathe Cauet

La historia detrás de esta candidata hizo llorar a la mismísima presidenta de la Organización Miss Mundo, Julia Morley. A los 17 años, Agathe Cauet fue operada de un tumor borderline de 9 kg. Tras ser salvada de milagro de un destino totalmente distinto, la francesa decidió convertirse en enfermera, debido al trato que recibió durante su estancia en el hospital.

Miss Francia, Agathe Cauet Miss World France

El proyecto social de Cauet se basa en dos asociaciones a las que pertenece: 'CéKeDuBonheur' y 'Jeun'espoir', basadas en el acompañamiento a niños enfermos y a sus familias en los hospitales. Francia es el país que más tiempo lleva esperando su segunda corona de Miss Mundo. La primera y única vez que una francesa se hizo con el título fue en 1953, cuando Denise Perrier ganó la tercera edición del certamen. Durante la últimas diez ediciones se han posicionado tres veces en el cuadro de honor, por lo que muchos expertos posicionan a Agathe entre las favoritas.

Gales - Millie-Mae Adams

Definitivamente estamos ante la sorpresa de la edición. Durante estos meses, Millie-Mae Adams ha pasado desapercibida ante los medios, al no tener un perfil tan mediático. Pero durante la concentración son muchos los que han afirmado ver a una posible ganadora de Miss Mundo, debido principalmente a su historia personal y la causa que ha elegido para defender en el certamen.

Miss Gales, Millie-Mae Adams Miss World Wales

Esta joven galesa mezcla dos de sus grandes pasiones en su vida cotidiana: la medicina y el idioma galés, el cual promueve en redes sociales. Para 2030, uno de los objetivos de Adams es que la cifra de hablantes de este idioma alcance el millón, para que así deje de estar en peligro de extinción. Su proyecto social, 'First Aid Against Knife Crime', pretende reducir la alarmante cifra de 233 víctimas mortales por apuñalamiento que se contabilizaron el año pasado en Reino Unido, mientras conciencia y ofrece clases de primeros auxilios simultáneamente.

Es la candidata que mejor ha quedado en el conjunto de todas las pruebas de la edición. Al igual que Miss Indonesia, Millie se ha hecho con la victoria en dos desafíos, en su caso los de Top Model y 'Belleza Con un Propósito'. Aunque el Reino Unido cuenta con varias coronas de Miss Mundo, Gales nunca ha ganado en solitario, con su mejor resultado siendo un segundo lugar.

Somalia - Zainab Jama

Si la historia personal de Miss Francia hizo llorar a la presidenta de Miss Mundo, la de Somalia hizo llorar también a las otras candidatas. Con tan solo 7 años, Zainab Jama se convirtió en una víctima más de la mutilación genital femenina. "Me convertí en una superviviente, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir", aseguró durante la presentación de su proyecto social.

Miss Somalia, Zainab Jama Miss World Somalia

La 'Female Initiative Foundation', creada por Zainab, pretende combatir y acabar de una vez por todas con la mutilación genital femenina, una práctica que por muy tradicional que sea supone un trauma y una tragedia para millones de niñas y mujeres en todo el planeta. Somalia nunca ha ganado Miss Mundo, pero la conmovedora historia de superación de Jama podría significar una hazaña para la historia del país en el concurso.

Sudáfrica - Zoalise Jansen van Rensburg

Terminamos la lista con una candidata llena de determinación a la hora de ayudar a los más pequeños. A sus 19 años, Zoalise Jansen es una estudiante de derecho, a la vez que una firme defensora de los derechos de los niños tanto en Sudáfrica como en el mundo entero. Su proyecto social está definido por la convergencia de varias facetas, lo que lo ha convertido en una propuesta prometedora.

Miss Sudáfrica, Zoalise Jansen Miss World South Africa

'Never Too Young To Advocate' busca ayudar a niños huérfanos con dificultades para salir adelante y buscar oportunidades y recursos. Entre el uso de ayuda legal gracias a sus conocimientos en la materia y la colaboración con psicólogos profesionales, Jansen anhela con poder devolverle a cada niño su infancia.

El reciclaje también está presente en el proyecto, puesto que Jansen ha participado en la creación de la Mi-Desk, una mesa portátil hecha con materiales ecológicos. 95 millones de niños en África no cuentan con una mesa o una silla para estudiar y atender en clase, por lo que la sudafricana lo considera un paso esencial hacia el desarrollo La última vez que Sudáfrica ganó Miss Mundo fue en 2014, cuando Rolene Strauss le dio al país su tercera corona.