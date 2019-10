Sin duda, la popularidad es un arma de doble filo. Y si no, que se lo digan a Pilar Rubio que se ha visto inmersa en una polémica a raíz de la denuncia, en las redes sociales, de un presunto trato de favor en las urgencias de una clínica privada. Y es que, según el testimonio de un padre que estaba con su hijo en el triaje clínico de urgencias, fue expulsado de la consulta en plena valoración para que se atendiera a uno de los hijos de Sergio Ramos y Pilar Rubio. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de octubre, en el hospital de La Moraleja de Sanitas, al que acudió la famosa presentadora con uno de sus hijos enfermo.

La polémica comenzaba en Twitter a los pocos minutos de sucederse los hechos. Eran las 6 de la tarde del domingo, cuando según esta denuncia, Pilar Rubio acudía con uno de sus hijos a la clínica privada ubicada en Sanchinarro (Madrid). El usuario que denuncia los hechos, Jorge García Rubio, se encontraba en la consulta de triaje del mencionado hospital con su hijo, aquejado de fuertes dolores, cuando ante su sorpresa les hicieron salir de la consulta para que entrara Pilar Rubio con su hijo.

Indignado por lo que consideraba un trato de favor injustificable a la famosa presentadora, @Jgarciarubio hacía público en Twitter su malestar con el siguiente tuit, dirigiéndose a la mujer del futbolista Sergio Ramos a quién mencionaba para hacerle partícipe de su malestar: “Hola @Pilar Rubio, soy el padre del hijo que lloraba que han echado de la consulta de urgencia del hospital de La Moraleja de Sanitas para que entrases tú con tu hijo"y añadía: "Espero que no le pase nada (al hijo de la mujer de Sergio Ramos) y se recupere pronto".

Al día siguiente, cuando el tuit ya había causado una enorme polémica y difusión en las redes sociales acumulando miles de interacciones, el Community Manager de Sanitas se ponía en contacto con el afectado pidiéndole que les "contará lo sucedido". "Por favor, ¿nos puedes indicar por privado el nº de tarjeta de tu hijo, y detallarnos lo que ha ocurrido?". Jorge García informaba que ya había hecho una reclamación al centro hospitalario y desde Sanitas le contestaban que “el único criterio de acceso a urgencias es el triaje clínico” como en el resto de hospitales del país y lamentando el malentendido. Pero las disculpas y las explicaciones no convencían Jorge que replicaba diciendo: “ahí está el problema: nos hicieron salir a mitad de triaje clínico, mientras mi hijo lloraba por los dolores, para que se pudiera atender al hijo de Pilar Rubio. Por lo que no hubo criterio médico para priorizar a su hijo sobre el mío. Y así queda reflejado en la reclamación por escrito y para la que no hemos recibido respuesta“.

La polémica estaba servida y mientras gran parte de los usuarios defendían que la culpa no era de Pilar Rubio sino del centro hospitalario por dar un trato de favor a la gente conocida, el tuit de Jorge llegaba a acumular más de 25.000 me gustas e igual cantidad de retuits. Sin embargo, y esto es lo más sorprendente, ni Pilar Rubio ni Sergio Ramos, tan dados a utilizar sus redes sociales para informar de su día a día, han querido pronunciarse en este asunto ni en su Twitter ni en su cuenta de Instagram.