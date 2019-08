¿Pagó Isabel Pantoja injustamente con su condena en la cárcel sin ser culpable?

¿Era más grave de lo esperado la operación quirúrgica de Kiko Matamoros?

Falso

Están de lo más optimistas tras intervenirle para extirpar cinco tumores en el estómago. Todo fue más rápido de lo previsto. La operación en la clínica Quirón no duró lo anunciado y enseguida lo enviaron a casa, dando pie a reticencias y supuestos que no tenían base alguna. Hay que confiar en los sanadores y no hacer objeciones cuando la evidencia es el magnífico y optimista aspecto que ahora ofrece Matamoros.