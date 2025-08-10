Hijos del poder: Nacho Aragón, tras los pasos de su padre, Emilio Aragón

Por las venas de la icónica saga de los Aragón corre arte y también un espíritu emprendedor que va pasando de padres a hijos. A Emilio Aragón le hemos conocido como músico, cómico, productor, actor y director. Sus tres hijos, Ichi, Macarena y Nacho, han continuado ese legado, pero tomando rumbos diferentes y siempre desde la discreción. Nacho, que acaparó titulares en su boda con Bea Gimeno, en Mallorca, tirunfa como empresario. Administrador de varias empresas, según los datos publicados en el registro mercantil, varios de sus negocios los ha levantado junto a dos de sus íntimos amigos, Jaime Gil Calzada y Rodrigo Fernández. Con ellos fundó Grupo Neutrale SL y Casa Neutrale SL en 2021. El proyecto nació enfocado al diseño y venta de ropa y acabó convertido en una cadena de restaurantes que sigue creciendo. Tiene varios locales abiertos en algunas de las zonas de moda de Madrid, cada uno con una temática diferente. El último, en la calle San Mateo, está inspirado en la música. También aparece como administrador único de Churros Manosanta, empresa en la que se inició de la mano de su tía Amparo Aragón en el corazón de Madrid.

Bea Gimeno y Nacho Aragón Gtres

Es el único de los tres hermanos que aparece en las distintas sociedades familiares. Desde marzo, es apoderado del holding Caribe, una hidra de inversión y alquiler de inmuebles. Figura también como administrador solidario, junto a su madre, de Estudio Caribe, que gestiona los derechos de propiedad intelectual de Emilio.