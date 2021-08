El gran año del empresario Alejandro Aznar: Marqués de Riscal conquista la Copa de Oro del 50º Torneo Internacional de Polo en Sotogrande

Gente

Victoria

La familia Aznar Oriol está de enhorabuena. El equipo de Marqués de Riscal se ha proclamado este sábado vencedor de la Copa de Oro de alto hándicap, tras ganar por 14 a 10 a Ayala Polo Team en la gran final con la que termina el 50º Torneo Internacional de Polo by La Reserva Club de Sotogrande. Un broche de oro para un aniversario que no ha decepcionado. Este trofeo, el último en disputarse tras la Copa de Bronce Volvo y la Copa de Plata Terralpa, forma parte del Grand Slam y es uno de los cuatro más importantes del universo polista. La final contó con la asistencia del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, que participó en la entrega de trofeos tras el partido, disputado en el Santa María Polo Club. Las gradas y palcos contaron con numeroso público y un ambiente excepcional, con muchos asistentes tanto nacionales como extranjeros. Otros años, este evento ha contado con miembros de la realeza española. Han sido muchas las ediciones en las que el Rey Emérito Don Juan Carlos entregaba la copa de oro entre vivas a su persona. Otras ediciones, se ha contado con la presencia de la Infanta Elena. Este año no ha podido ser. Pero lo que sí ha sido es un mes de intensa competición con 19 equipos participantes al máximo nivel, que han vuelto a poner a San Roque (Cádiz) en el centro de la atención mediática del deporte a nivel mundial.

La final estuvo a la altura de las expectativas creadas. El conjunto patrono español Marqués de Riscal, formado por Alejandro Aznar, Santiago Cernadas, Guillermo Caset y Cruz Heguy, fue por delante en el marcador en todos los chukkers o tiempos en los que se divide el partido. Recordar aquí que Alejandro Aznar Sáinz es propietario junto a su familia de las bodegas Marqués de Riscal y el Grupo Ibaizabal. Su afición es tal que llegó a construirse un campo de polo en una de sus fincas que usó este verano para celebrar la boda de su hija Mónica Oriol Aznar, que contrajo matrimonio con Fadrique Balmaseda. Su hijo Luis Aznar Oriol ha heredado de su padre esta pasión por el polo. Los de Ayala Polo Team, capitaneados por Íñigo Zóbel, fueron recortando distancias durante el encuentro, especialmente en el segundo y cuarto chukker. Finalmente se imponían los de Marqués de Riscal por 14 goles a 10.

El 50º Torneo Internacional de Polo en Sotogrande

Tras el partido se celebró la entrega de trofeos sobre la misma cancha de juego. Al evento no le faltaron grandes nombres. Don Ramón Mora-Figueroa, uno de los precursores del polo en Sotogrande junto a Don Enrique Zóbel, fue el encargado de entregar la Copa de Oro 50 Aniversario al conjunto vencedor. Juliana Vélez, en representación de la Reserva Club de Sotogrande, entregó el premio a los finalistas, Ayala Polo Team. Por su parte, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, entregó el premio al mejor jugador de la final a Cruz Heguy, de Marqués de Riscal. Por último, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, entregó el trofeo ¡HOLA! al mejor caballo de la final, la yegua Celeste, jugada por Pablo Pieres, de Ayala Polo Team.

Termina así esta edición tan especial del Torneo Internacional de Polo, que para conmemorar su medio siglo de vida ha contado en su organización con los tres clubes más importantes de la zona: Ayala Polo Club, Dos Lunas Polo Club y Santa María Polo Club. Desde que comenzara la competición el 26 de julio, han pasado por las canchas de los tres clubes un total de 19 equipos de países como Reino Unido, Estados Unidos, India o Argentina, entre otros. Además, este año se ha recuperado el alto hándicap tras las dificultades del verano anterior ocasionadas por la pandemia, y entre los jugadores ha destacado la vuelta a Sotogrande del número uno del mundo, el argentino Adolfo Cambiaso, tras cinco años de ausencia.

La competición del 50º Torneo Internacional de Polo en Sotogrande

Como en ocasiones anteriores se ha organizado de forma paralela a la competición una completa oferta de ocio y diversión para todos. Durante los días de partido el público ha podido disfrutar de las terrazas y jardines de los tres clubes, para tomar una copa o estar con amigos durante el juego. Esto ha hecho que el torneo se convierta cada año en un ‘Place to be’. Muchos cachorros de la jet, mezclados con fortunas internaciones (este año ha habido más holandeses que nunca), pasean su palmito sin llamar la atención. Aquí el dress code no permite estridencias. Zapatos planos, sombrero de Panamá y vestido largo. Ya saben: la insultante normalidad de Sotogrande, donde la aristocracia del IBEX aplaude con los vecinos de San Roque (y pedanías aledañas como Torreguadiaro, Guadiaro o San Enrique) que se entremezclan para disfrutar del espectáculo que suponen estos partidos. Este año no hemos visto a Victoria Federica paseando palmito en estos eventos “after polo”. ¿Volverán los royal españoles al polo? Lo sabremos el año que viene. Lo cierto es que este año, la música en directo y el buen ambiente han formado parte cada día de la competición, que ya espera para poder celebrar la 51º edición del Torneo Internacional de Polo.