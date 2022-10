La crónica de Amilibia: Que hagan rifa en los mítines, porfa

El inagotable e inefable Gabriel Rufián dice: «A la derecha se la gana llenando la nevera a la gente para que no tenga que preocuparse de las necesidades básicas». Bien, me imagino que él no tiene problemas para llenar la suya y aún los tendrá mucho menos el año próximo, cuando le suban el sueldo un 3,5 por ciento. Eso suponiendo que a los portavoces no les den un plus para el cuidado de la garganta y por las horas extras que emplean rebuscando en la basurilla de los adversarios. Cuentan las malas lenguas que Maritxell Batet, la presidenta, ha entregado a los diputados una larga lista de improperios con estilo y cierto sabor añejo para que practiquen. Están deslenguado, infacundo, maldiciente, rústico, patán, malmirado, bellaco, mentecato, lechuguino, cenutrio, berzotas…A ver si atienden.

Rufián es hombre inspirador, y pienso que su frase podría iluminar a los partidos. Algunos supermercados sortean entre sus clientes carros de la compra repletos de productos. Cuando esta campaña interminable se acerque a su máximo hervor, algún partido de la derecha que quiera ganar a los rufianes quizá cree y lance el eslogan «yo sí te lleno la nevera», para en los mítines rifar carros de la compra desbordados de ricas viandas. Márketing social. Así nacería una competencia entre partidos verdaderamente benéfica para el pueblo con acciones efectivas y directas: «Yo sí te pago el recibo de la luz», «yo sí te lleno el armario de ropa», «yo sí te costeo el alquiler del piso», «yo sí te abono los pañales de tus hijos», etc. Además, las rifas llevarían más fans (tan escasos últimamente) a sus convocatorias.

Mi vecina Elena y yo no apuntaríamos a un mitin del PP si Feijóo rifara mariscadas, pero no caerá ese centollo.