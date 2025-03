El diario de Amilibia: A ver esas disculpas, porfa

Ah, las malditas hemerotecas o videotecas. Grande Marlaska dijo en plenitud de facultades en abril de 2024: «El control de las fronteras es una competencia exclusiva del Estado. No puede haber ningún traslado de competencias». Gritan las lenguas viperinas: ¡a ver si los tiene grandes para repetirlo ahora! Por si acaso, dicen que su Gabinete de Salidas por Peteneras le está ofreciendo varias y muy variopintas excusas: «Se me escapó sin querer», «Está sacado de contexto», «Las circunstancias han cambiado», «No se trata de un traslado total, solo de una pequeña mudanza», «Es que no son competencias, solo se entrega gestiones a prueba», «No dije a qué Estado me refería», «La Policía Nacional y la Guardia Civil van a seguir ahí, no hay problema», «Respetemos lo que diga el TC. Además ¿de quién depende el TC?», «No he cambiado de opinión, solo de punto de vista», «Mantengo que es una competencia exclusiva del Estado, ¿y quién es el Estado? El Estado es Él», etc.

Pilar Alegría dijo en enero de 2024: «Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución, y por tanto son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado». Marlaska le puede ceder las disculpas que le sobren, siempre generoso, pero ella tiene una para explicarse en plan jota aragonesa: «Aunque me llamen Pinocho/ yo no rectifico nada/ sé liarme como un ocho/ y quedo como una soldada». Otra: «La Virgen del Pilar dice/ que no quiere ser francesa/ pero si Puchi lo exige/ se hará barcelonesa». Leo: «La UE insta a España a que gaste hasta 25.000 millones al año para rearmar Europa». El Apolo de la Moncloa tiene la disculpa fácil: «Ursula, si es para defender nuestras fronteras, eso lo lleva Puchi». Será por disculpas.