El diario de Amilibia: Ay, Yoli, qué feroz

Cada vez que veo en la tele a la Yoli gritar soflamasen su feroz versión de Agustina de Aragón propalestina, me tiemblan las carnes. Creo que el sueño (no sé si húmedo) de la vicetiple consistía en que el buque "Furor" de la Armada española hubiera entrado en la zona de exclusión retando a la armada israelí mientras ella recitaba a Espronceda: "Con diez cañones por banda/ viento en popa a toda vela…" Cuentan que el rojerío no quiere, muy en el fondo, que Hamás acepte la paz imperialista y de la JONS del matón yanqui: venga, chicos, ¿os vais a rendir ahora que todo el mundo demócrata y progresista está con vosotros? ¿Vais a dejarlo ahora que hasta Ada Colau ha sido apresada por la causa?

Colau pide que las fragatas enviadas por los Estados acompañen a la Flotilla a abrir el corredor Europa Press

Según las lenguas viperinas, lo que realmente quieren los activistas es que el plan de paz fracase, porque si la guerra se detuviera, ¿qué van a hacer con los millones de banderas palestinas y kufiyas que han comprado? Eso es como si el médico te pone a dieta severa después de comprarte dos kilos de torreznos. Bueno, las kufiyas podrían servir también para manifestarse contra Irán, que ahorca homosexuales y lapida a las mujeres adúlteras o un poco descocadas. Pero eso no: la Yihad Islámica no está tan mal, lucha contra el sionismo, y ya se sabe que los enemigos de mis enemigos son mis amigos.

Hombre, las kufiyas también se podrían aprovechar para manifestarse contra los talibanes, que prohíben a las mujeres afganas hasta hablar y cantar en público. Muchas murieron en el reciente terremoto porque no podía rescatarlas un varón. Pero era solo un seísmo, no un genocidio. Dice Andrés Trapiello que a los activistas detenidos deberían dejarlos en la Franja. Gran idea: así Ada Colau podría adelgazar compartiendo el hambre con los palestinos.