La divertida apuesta de Martínez-Almeida con Borja Sémper (y no va de guapos)

José Luis Martínez-Almeida y Borja Sémper siempre han seguido con buen humor el duelo mediático en el que se vieron enzarzados sobre quién de los dos era más guapo. En 2023, cuando el portavoz popular, que había abandonado en 2020 sus cargos denunciando la "política de trincheras", regresó a la política, el alcalde madrileño le recibió con un particular saludo: "Ya está bien de que yo fuera el único guapo oficial del partido". De paso, agradeció que "viviendo como vivía" tuviera la valentía de dar un paso adelante para "estar de nuevo en la primera línea del PP". Unos años antes, en 2021, fue Sémper quien, en una entrevista con LA RAZÓN, justificó su soltería de oro, hoy superada: "Un tipo divertido e inteligente, y por eso muy atractivo. Si no tiene novia es porque no quiere".

Borja Sémper en Cuenca Álvaro del Olmo Agencia EFE

Los tiempos han cambiado y, sin abandonar la guapura, el alcalde madrileño, a punto de cumplir su primer año de matrimonio con Teresa Urquijo, se encuentra más exultante que nunca a la espera de su primer hijo. No puede evitar su felicidad y esta misma semana ha protagonizado con Borja Sémper otro momento divertido y lleno de complicidad, aunque con indisimulado pique. Esta vez a cuenta del fútbol. "Me juego una comida a que el Atlético elimina al Real Madrid", le ha dicho a su compañero de partido.

El resultado se verá el miércoles en el Metropolitano. Sabremos qué equipo de la capital pasa a los cuartos de final de la Champions League y quién ganará la comida si el colchonero Almeida o el madridista Sémper. "Todo el mundo sabe que él es un impenitente madridista y todo el mundo sabe que soy un Atlético confeso. Aquí en público, me juego una comida con Borja Sémper a que el Atleti remonta la semana que viene", comentó el alcalde. Al desafío respondió entre risas el portavoz nacional del PP: "Queda grabado".

La animada conversación tuvo lugar durante su visita a Art Madrid, la exposición de arte contemporáneo del Palacio de Cibeles donde se dan a conocer artistas emergentes y galerías de todo el mundo. El portavoz aprovechó para elogiar los encantos de la capital. "Madrid está de moda, no solo por lo que es obvio, sino por lo que mucha gente no ve, y es que es una actividad empresarial, económica, cultural... eso es riqueza".

Almeida le recordó que, poco después de que Sémper se mudara de San Sebastián a Madrid, le preguntó qué tal. "Y me dijo encantado, y eso tiene mucho mérito porque ser de San Sebastián y estar encantado en la capital siendo la ciudad vasca tan bonita... algo estamos haciendo bien".