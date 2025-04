Irene Montero, Semana Santa en la playa con sus niños: "Como buena burguesa"

Para saber cómo identificar a un político populista, las redes sociales nos llevan hasta la cuenta de Instagram de Irene Montero. Intencionadamente o no, contradice en ella los valores que dice representar su partido morado. Mostrarse en su faceta como madre es otra forma más de hacer política, vendiendo emociones y elevándose con algunos gestos. El último ejemplo son sus imágenes vacacionales en la playa junto a sus hijos. La idílica estampa familiar es la otra cara de la moneda que vive España, entregada a sus procesiones y a esas penitencias que marca la deriva del Gobierno.

A pesar de insistir en que su voz es la del resto de las mujeres o del pueblo, los ciudadanos que se han asomado a sus redes sociales no encuentran el modo de identificarse con ella y con su prole disfrutando de las playas impolutas del norte de España. No han escatimado expresiones para transmitirle lo engañados que se sienten: "Como buena burguesa, el puente a la playa con los niños", repiten varios usuarios.

Como un cuadro de Sorolla

"Parece un cuadro de Sorolla", dicen con tono crítico. "Mucho viaje a Lavapiés a luchar contra el fascismo, pero luego a buenos barrios y que esto se lo coma la clase obrera", indica otro más refiriéndose al doble apuñalamiento que tuvo lugar esta semana en este distrito madrileño. Ataca eso que ella denomina casta, pero se suma a sus privilegios y adopta sus modos de vida. Los ciudadanos han vuelto a recordarle a la exministra de Igualdad su demagogia, su hipocresía personal y el fracaso de sus políticas feministas.

"Por políticas como tú España va a parecer Afganistán en unos 20 años. Y por culpa de los borregos que votan a la izquierda del caviar como tú. Los auténticos comunistas del 36 estarían avergonzados de la falsa izquierda vendida que sois vosotros", le recrimina otro usuario.

Su vida íntima, un juego de estrategia

En julio de 2018 se convirtió en madre de dos mellizos, Leo y Manuel, fruto de su relación con Pablo Iglesias y a mediados de 2019 tuvo a su tercera hija, Aitana. Aunque pide discreción a los medios de comunicación con respecto a su vida privada, no duda en compartir imágenes familiares que los analistas políticos interpretan como un intento de humanizar su figura. Hace quince días publicó una fotografía de los niños jugando a Furbi como volpi, un juego de mesa que se traduce como "Astutos como zorros" y consiste en buscar a la astuta zorra que ha robado el huevo de oro.

Por las características de la playa, Montero podría haber repetido el destino que escogió en Semana Santa de 2024, Hendaya (Guipúzcoa). Como viene haciendo periódicamente desde que nacieron, también compartió su plan vacacional, acompañando en esa ocasión las imágenes con una frase de Gabriel García Márquez en "El coronel no tiene quien le escriba": "La vida es la cosa mejor que se ha inventado". Su escapada coincidía con la apertura de la taberna de Pablo Iglesias en el barrio de Lavapiés. Si la inauguración fue polémica, parece que su evolución tampoco ha resultado tan lustrosa como prometía.

Hendaya, destino tradicionalmente burgués

Los ciudadanos no pasan por alto la larga tradición de Hendaya como destino de veraneo históricamente asociado a un turismo de clase media-alta y burguesa. De hecho, aún conserva el encanto burgués y algunas villas elegantes de principios del siglo XX, cuando la ciudad competía con Biarritz como destino chic de la Belle Époque.

Además de estas estampas playeras, la exministra también ha utilizado la imagen de sus hijos para transmitir mensajes políticos, generando un debate sobre el uso de los menores en la comunicación política. Buen ejemplo fue el día que vistió a su hijo Manuel con una falda con mensaje LGTBI.

Asamblea Ciudadana de Podemos en la Casa de Campo Borja Sanchez-Trillo Agencia EFE

Con sueldo de eurodiputada, mansión en Galapagar y vacaciones "burguesas", ha sido proclamada por su camarada Ione Belarra como candidata por Podemos a las próximas elecciones generales. Por más que quiera exhibirse, Montero no habla el lenguaje de la calle, no se comporta como el resto. Ese circo la ciudadanía ya lo conoció y dejó claro en las urnas que no le gustó.