Almeida presume de su faceta más paternal tras confesar que quiere hijos con Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida vive en una especie de nube desde que se casó con Teresa Urquijo el pasado mes de abril, una boda que congregó a lo más granado de la jet patria, incluídos los Reyes Juan Carlos I y Sofía o sus hijas, las Infantas Elena y Cristina. El alcalde de Madrid se confiesa profundamente enamorado de su mujer y menos de un año después de darse el “sí, quiero” no esconde su ilusión a la hora de dar el siguiente gran paso juntos: ampliar la familia.

A sus 49 años, el líder popular es consciente de que el tiempo se le echa encima, pero no pierde la esperanza de tener un hijo con Urquijo. “No puedo tardar mucho, a ver si voy a ser padre abuelo (...) Nosotros ponemos de nuestra parte, pero esto nunca se sabe (...) Me hubiese gustado ser padre hace más tiempo, porque por una pura cuestión biológica me voy a perder muchas cosas de mis hijos (...) No voy a vivir muchas cosas que mis padres vivieron conmigo. Ojalá llegue a los 94 años y pueda disfrutarlo, aunque no podré disfrutarlo en las mismas condiciones”, comentó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Poco después de esta íntima confesión -y de que un medio publicara por error que Urquijo estaba embarazada-, Almeida ha presumido de su faceta más paternal al visitar una guardería en Madrid como parte de su gran apuesta por fomentar la natalidad, que incluye varias medidas económicas y sociales para incentivar a las personas a tener hijos.

Allí, el alcalde de Madrid ha jugado con los infantes y ha dejado para el recuerdo tiernas imágenes que dan buena muestra de lo buen padre que será si finalmente él y Teresa Urquijo conciben un pequeño o una pequeña.

José Luis Martínez-Almeida juega con los niños de una guardería Gtres

No fue ante Vicky Martín Berrocal la primera vez que Almeida se sinceró sobre sus deseos de ser padre. Antes de pasar por el altar con Teresa Urquijo ya se manifestó en este sentido con su habitual sentido del humor. Bromeó sobre el equipo del que su mujer es forofa, el Real Madrid, eterno rival del Atlético, del que él es fan. "Lo que peor llevo es que sea madridista, pero ya veremos cómo lo solucionamos", comenzó diciendo. Fue entonces cuando se refirió a los futuros hijos que puedan tener: "Con ella no sé si lo podremos solucionar, pero con los hijos sí".

Unas palabras con las que dejó claras sus intenciones de ampliar la familia y multiplicar esa felicidad que en este momento ilumina sus vidas.