De su mujer y sus hijos a sus hermanos y nietos: la familia de Sarkozy blinda su entrada en prisión

Este 21 de octubre quedará marcado a fuego en la memoria -y la historia- de la familia Sarkozy. El expresidente francés ha cruzado por su propio pie las puertas de la prisión de La Santé para cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita en el caso de la financiación libia. Una imagen insólita: el otrora jefe de Estado, ahora escoltado por la policía, flanqueado por su familia -su esposa, Carla Bruni; sus hermanos; y varios de sus hijos-, en una inesperada exhibición pública que normalmente tiende a ocultarse.

Louis, el hijo que Nicolas tuvo con Cécilia Attias, dinamitó cualquier plan de bajo perfil al convocar a través de sus redes sociales una concentración de apoyo a su padre a la que se han sumado decenas de ciudadanos y el clan Sarkozy al completo.

Ninguno ha faltado a su cita de las 8:30 de este martes frente a Villa Montmorency, el barrio residencial de la familia en el distrito 16 de París. La imaginería ha sido potente: toda la saga Sarkozy apoyando al patriarca, despidiéndolo antes de comenzar su nueva vida entre rejas.

Sarkozy entra en la prisión parisina de La Santé por la financiación de su campaña de 2007 TERESA SUAREZ Agencia EFE

Ha llamado la atención el rostro desolado de Carla Bruni, casi como el de una viuda que acaba de perder a su marido. La cantante y exprimera dama ha elegido el lenguaje del arte para despedirse de su marido, compartiendo en redes sociales un fragmento de su tema “Les Séparés” (Los separados), inspirado en un poema de Marceline Desbordes-Valmore. “¿Cómo harán los separados contra el dolor de la ausencia?”, recita uno de los versos, acompañados por un compendio de imágenes familiares: risas, abrazos y momentos junto a su hija Giulia.

Former French President Sarkozy to be jailed after Libya funding conviction YOAN VALAT Agencia EFE

Es la menor de los cuatro hijos del expresidente, que también han formado parte hoy de la comitiva “sarkozyana”: Pierre y Jean, nacidos de su matrimonio con Marie‑Dominique Culioli; y Louis, fruto de su relación con Cécilia Attias. Este último se presenta a las elecciones municipales de 2026 y aspira a convertirse en alcalde de Menton, haciendo del ingreso en prisión de su padre un acto de campaña. Ha llegado acompañado de su esposa, Natali Husić, con quien espera un bebé.

Demonstration in support of former French President Nicolas Sarkozy TERESA SUAREZ Agencia EFE

Demonstration in support of former French President Nicolas Sarkozy TERESA SUAREZ Agencia EFE

El ex jefe de Estado ha contado también con el respaldo de sus dos hermanos, Guillaume y François, así como de su sobrina Anastasia, hija de François. A cierta distancia, se encontraban agrupadas varias personalidades públicas, entre ellas su exasesor Henri Guaino y Nadine Morano, quien aparecía emocionada entre lágrimas rodeada de numerosos seguidores.

El look de Carla Bruni para despedir a Sarkozy. Gtres

Ni siquiera han faltado sus nietos. Su hijo Pierre es padre de una hija, mientras que Jean tiene dos, nacidos de su matrimonio con Jessica Sebaoun-Darty, heredera del grupo de electrodomésticos Darty.

Toda la familia se ha unido en una declaración pública de apoyo a Sarkozy, retratado hoy por los suyos como un mártir del sistema que un día gobernó.