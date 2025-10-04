Primeros invitados a la boda de Cayetano y Bárbara Mirján: Alfonso Martínez de Irujo, Carmen Lomana, Hubertus de Hohenlohe, Bertín Osborne y Emilio Butragueño

Alfonso Martínez de Irujo ha aparecido en la Iglesia del Cristo de los Gitanos casi una hora de la hora prevista para el enlace de su hermano y ha entrado en el interior con seguridad cundo se estaba celebrando otra boda. Una equivocación que no ha pasado desapercibida para los reporteros que se encontraban en las inmediaciones del Santuario. Discreto y sin ganas de desvelar si ha hablado con su hermano minutos antes de darse el "sí, quiero" con Bárbara, Alfonso saludaba a todos los allí presentes con la mano.

En ese momento ya habían empezado a llegar los primeros invitados a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. Carmen Lomana, elegante como siempre, ha dedicado sus primeras palabras a la novia: "Estoy deseando verla Irá ideal". No ha querido dar detalle de su diseño, pero sí de su novio: "Por ahí, furioso".

También Bertín Osborne, Emilio Butragueño y el artista Hubertus von Hohenlohe han sido los más madrugadores en la iglesia del Cristo de los Gitanos, donde se celebra el enlace de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan. El Ayuntamiento de Sevilla anunció esta misma mañana que la ceremonia del aristócrata se retrasaría para poder cumplir con otros compromisos nupciales.

A pesar de la indicación, Hubertus ha querido ser más que puntual. No tiene un parentesco directo de sangre con la Casa de Alba, pero está vinculado social y familiarmente a la aristocracia española, incluido el entorno de los Alba.

Una de las conexiones es María de Hohenlohe, nieta de Maximiliam Egon de Hohenlohe-Langenburg y María de Piedad Iturbe, segunda marquesa de Belvís de las Navas. Se casó en 1977 con Alfonso Martínez de Irujo, hijo de Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba. Este matrimonio unió temporalmente a las familias Hohenlohe y Alba y generó descendencia: Luis y Javier Martínez de Irujo y Hohenlohe, quienes ostentan títulos nobiliarios como Duque de Aliaga y Marqués de Almenara.

Aunque el parentesco es evidente, Hubertus, como miembro de la rama principal de los Hohenlohe, participa habitualmente en las reuniones y fiestas de la alta aristocracia, incluyendo eventos en los que la Casa de Alba es anfitriona o invitada, pero su lazo es social, no directo por línea de descendencia con los duques de Alba.