El "gobernante pacífico" que cautiva a Cayetano Martínez de Irujo

Es uno de los miembros más jóvenes del ducado De Alba y su nombre, de origen germánico, significa "gobernante pacífico". Un niño con meses de edad y que cautiva a su tío abuelo, Cayetano Martínez de Irujo.

El crío se llama Fadrique y es el hijo de Belén Corsini y Carlos (hijo del actual duque de Alba). No es el primer Fadrique en esta familia, ya hace varios siglos encontramos que el segundo y el cuarto duque de la dinastía se llamaron así.

Sofía Palazuelo, Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart ultiman detalles para la boda de Cayetano Europa Press

El nombre se deriva de Friduric o Frithuric, cuyo significado responde a gobernante pacífico, poderoso en la paz y el que protege con poder.

En el caso del castellano proviene de Federico. Estamos ante un nombre que era común en muchos de los aristócratas de la Edad Media, aunque en la actualidad parece estar en desuso.

La ciudad de Sevilla, lista para el enlace

No creemos que los Carlos y Belén vayan a llevar al bebé a la boda de Cayetano con Bárbara Mirjan, que, como saben nuestros lectores, se celebra hoy a la una y media en la sevillana iglesia del Cristo de los Gitanos. Un acontecimiento así no es recomendable para un crío tan pequeño.

Esta misma mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la familia del duque de Arjona que retrase ligeramente el inicio de la ceremonia para facilitar la aplicación del amplio dispositivo de seguridad previsto.

El enlace, que ha despertado una gran expectación tanto entre los vecinos como entre los medios de comunicación, se celebrará en un templo del centro de la ciudad, donde se espera una importante afluencia de público. La medida busca garantizar que el evento se desarrolle con normalidad, dado que antes y después del enlace están programadas otras celebraciones en el mismo lugar.