Quién es quién en el caso Mario Biondo: desde Raquel Sánchez Silva hasta Santina D'Alessandro y Pippo Biondo

El 30 de mayo de 2013, el hallazgo del cuerpo sin vida de Mario Biondo en su domicilio de Madrid sacudió tanto a la opinión pública española como a la italiana. Biondo, esposo de la conocida presentadora Raquel Sánchez Silva, fue encontrado colgado de una estantería, por lo que, las principales teorías apuntaban a un suicidio provocado. En este contexto, siguiendo con la cronología de los hechos, la primera autopsia concluyó que, en efecto, el italiano había decidido terminar con su vida, pero desde el primer momento la familia del fallecido mostró serias dudas debido al comportamiento del difunto y se opuso firmemente a esa versión, solicitando que el cuerpo no fuera incinerado y dando inicio a una larga lucha judicial.

A lo largo de más de una década, el caso se ha mantenido vivo gracias a la insistencia de la familia Biondo. El cuerpo fue exhumado dos veces y se realizaron tres autopsias, que reiteraron la tesis del suicidio. Sin embargo, diversos indicios y contradicciones detectadas por peritos italianos alimentaron la hipótesis de que Mario pudo haber sido víctima de un crimen. En medio del proceso, la familia rompió su relación con la viuda, mientras el caso ganaba notoriedad en medios de comunicación y redes sociales. Por ende, esta situación tuvo como consecuencia la continua repercusión mediática gracias a la persistencia de los progenitores del fallecido.

En 2025, la Audiencia de Madrid ha reconocido la existencia de elementos que ponían en duda la versión inicial, aunque decidió no reabrir el caso. La familia Biondo anunció entonces su intención de acudir al Tribunal Constitucional, decidida a agotar todas las vías legales en busca de una verdad que sienten pendiente. A día de hoy, el caso sigue generando debate público y mediático, como reflejo de una investigación que, doce años después, continúa llena de sombras.

Los padres de Mario Biondo Gtres

A partir de ahora, se abren nuevos caminos en el destino de este caso. Por su parte, los padres reclamarán una indemnización a la Justicia española debido a la "mala praxis" que consideran que llevó al archivo de la investigación en torno a su fallecimiento, señalando todos los factores que han llevado al regreso de este debate al ente público. Por su parte, en 2022, el Tribunal de Palermo había expuesto el homicidio como posible causa de la muerta al cuestionar los procesos de las primeras investigaciones.

Raquel Sánchez Silva: la esposa del difunto

La reconocida periodista y presentadora española es conocida principalmente por su trabajo en programas de televisión como "Callejeros" y "Maestros de la Costura". A lo largo de su carrera, ha destacado por su versatilidad y profesionalismo, consolidándose como una de las figuras más populares de la televisión contemporánea. Respecto a su implicación en el caso, se conocieron durante la grabación de "Supervivientes" en 2011, donde ambos formaban parte del equipo de grabación, ella como presentadora y él como cámara.

Su romance comenzó en aquel momento y fue en 2012 cuando se casaron en Taormina, un pueblo siciliano. Por el contrario, su relación se vio afectada por la tragedia. Cabe destacar que Silva ha colaborado en la investigación y ha mostrado interés por esclarecer las circunstancias de la muerte de Biondo, respetando siempre los procesos judiciales oficiales y evitando hacer declaraciones que pudieran interferir en el desarrollo legal del caso. En 2013, junto a la familia del italino, emitieron un comunicado en el que apuntaba lo siguiente: "Mario no se suicidó. Mario quería vivir", descartando el suicidio provocado y señalando una muerte accidental.

Santina D'Alessandro y Pippo Biondo: sus padres

Ambos han comunicado que llevarán el caso hasta el final, esta vez con su presentación al Tribunal Constitucional. "Para nosotros es una gran victoria, pero no nos rendimos porque queremos saber quién mató a mi hijo", declara ante los micrófonos de LA RAZÓN Santina D'Alessandro, expresando el único ápice de esperanza para demostrar el homicidio. Por otro lado, el padre se reserva su opinión confiando en que al fin se haga justicia y se sepa toda la verdad.

Por otro lado, cabe destacar la polémica que tuvieron con el estreno del documental en Netflix, donde, a lo largo de tres capítulos, la serie confirma las tesis del forense y policías españolas, avalando la causa de la muerte de Mario por autoasfixia, como consecuencia de un juego sexual. Sin embargo, la familia en todo momento sostuvo la idea del asesinato como la única opción posible.

Emanuela Biondo: señala a la esposa como culpable

Dentro del documental se aprecian diversos detalles que no pueden ser pasados por alto. La familia Biondo sostiene la posibilidad de que la periodista pudo estar implicada en la muerte de Mario. No obstante, la hermana de Mario, Emanuela Biondo, afirmó tajantemente esta acusación: "Yo creo que fue ella". El fundamento detrás de esta afirmación se relaciona con las búsquedas que Mario realizó en su ordenador la noche de su fallecimiento, las cuales estarían relacionadas con un supuesto vídeo de contenido sexual que nunca apareció. Además, la actitud de Raquel, que no fue percibida como afligida tras la muerte de Mario, hizo que los parientes no dejarán de tener en mente su probable implicación.