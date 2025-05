Rebeca Stones enumera lo que considera propaganda y las redes dictan sentencia: "Verdades como catedrales"

Si le preguntáramos a cualquier persona de la generación Z por Rebeca Trancoso, la respuesta sería inexistente. Pero si nos referimos a ella por su nombre en redes, la cosa cambia radicalmente. Rebeca Stones es una de las creadoras de contenido más consolidadas de nuestro país. Con más de 700.000 seguidores tanto en Instagram como en TikTok, la 'influencer', de origen gallego, es todo un fenómeno digital.

Stones, quien cuenta con una trayectoria televisiva y literaria, se animaba estaba a participar en el 'trend' más reciente de la plataforma de vídeos. Conocido como 'Propagandas en las que no voy a caer', cada usuario comparte esas creencias o asuntos que no tolera en absoluto. Si bien algunos utilizan meros segundos para justificarse, Rebeca Stones ha tomado casi 8 minutos para desvelar sus 'propagandas'.

La denigración de la mujer en el siglo XXI

Entre las cuestiones más criticadas por la creadora de contenido se han encontrado aquellas en las que la mujer conforma el eje central de la polémica. Por ejemplo, a la hora de referirse a la gestación subrogada, Rebeca ha explicado que "se trata de esclavitud reproductiva, ya que se produce una transacción económica para comprar una vida humana".

Otros asuntos muy ligados entre sí y ampliamente juzgados por la gallega han sido el uso de la plataforma 'Onlyfans' y la legalización de la prostitución. "Me parece atroz que vendan como empoderamiento femenino el hecho de sacar un beneficio económico de vender imágenes de tu cuerpo, y menos cuando detrás de esto hay una red de personas que sacan beneficios [...] son como 'chulos' del siglo XXI", ha comentado.

Inviable la vuelta a la obsolescencia, al siglo XX y al clasismo

El terreno de la mujer no ha sido el único donde la 'influencer' se ha posicionado. A la hora de tratar el uso en exceso de la inteligencia artificial (en especial ChatGPT), Rebeca se ha mostrado perpleja ante la idea de que haya gente que lo use para todo. "Es una máquina, no puedes hacer terapia con una máquina. Me parece tan peligroso y tan triste", señala Stones, incluyendo también los fines artísticos detrás de la app.

Otro asunto ante el cual Rebeca Stones se ha mostrado indignada ha sido el asentamiento de la mentalidad de "que la gente es pobre porque quiere ser pobre". "Como si en tu vida no hubiese mil factores más que te han llevado a esa situación de pobreza", explica.

Para finalizar, la escritora se ha tomado unos segundos para concienciar sobre el auge de la ideología de ultraderecha en redes sociales, especialmente la juventud. Si bien entiende que puede haber diferentes formas de pensar políticamente hablando, "otra cosa es añorar la presencia de un dictador y romantizar las cosas que hizo en nuestro país". Antes de terminar el vídeo, Rebeca ha recordado la existencia de la memoria histórica, de igual forma que el respeto para aquellos que sí tuvieron que vivir durante esa época que algunos sectores añoran en redes.