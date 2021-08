Luján Argüelles se sincera por fin sobre el regreso de ‘Password’

Gente

Luján Argüelles es una de las presentadoras más conocidas de la pequeña pantalla y su trayectoria en el medio es intachable. Aunque ha estado al frente de numerosos programas de éxito, es ‘Password’ uno de los que más se recuerdan entre el público. El concurso de Cuatro ha pasado a la historia como uno de los más divertidos y amenos de la televisión, y son muchos los espectadores que están pidiendo su regreso a través de las redes sociales, en una época en la que parece tendencia recuperar formatos del pasado.

Durante una entrevista con Jaleos de El Español, Luján Argüelles por fin se ha pronunciado sobre el regreso del programa que tantos buenos momentos le dio. Aunque la presentadora no confirma ni desmiente un posible regreso del concurso, sí que deja claro que estaría “dispuestísima” a volver a conducirlo si así se lo ofrecieran. “Que hagan ruido (los espectadores que piden su vuelta) que yo estaré la primera con los brazos abiertos para presentarlo si alguien decide apostar por el formato”, ha explicado ante el citado medio.

Además, en la misma entrevista, Luján Argüelles se pregunta por qué ninguna cadena ha querido recuperar el formato, teniendo en cuenta las grandes posibilidades del mismo de triunfar de nuevo entre la audiencia. “Es que es un fenómeno muy extraño. ‘Password’ es un gran programa y es muy raro que nadie haya dicho de llevarlo de nuevo a la televisión, porque es éxito garantizado, sí”, ha sentenciado la presentadora.

La Luján más solidaria

La asturiana presentará este año la Starlite Gala, donde se darán cita muchos rostros conocidos para celebrar una noche repleta de glamour y filantropía. Lo cierto es Luján Argüelles cuenta con una faceta muy solidaria que la ha llevado a participar en numerosos proyectos para hacer de este un lugar mejor.

La presentadora siempre se ha mostrado muy involucrada en la lucha feminista y LGBTIQ+, y en su entrevista con Jaleos de El Español ha lamentado, como ya hicieron otros tantos famosos en su día, el asesinato de Samuel: “Siempre voy a liderar ambas causas, tanto la feminista como la que lucha por los derechos LGTBI. Además, el otro día lo decía en mis redes sociales, yo soy muy marica, muy lesbiana, muy transexual y si nos queda mucho por caminar en este sendero para conseguir todo lo que ellos reclaman, a mí también me gusta mucho caminar y caminaré hasta que no me quede aliento”.