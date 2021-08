María Teresa Campos, a punto de deshacerse de su mayor preocupación

Gente

Buenas noticias

Las Campos vuelven a ocupar los principales titulares de la prensa del corazón. Alejandra Rubio y Carmen Borrego protagonizaron un nuevo encontronazo en ‘Viva la vida’ a raíz de la inesperada amistad de la primera con Kiko Hernández, uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ que más crítico se ha mostrado con la familia en los últimos años. Mientras tía y sobrina discutían en pleno directo, el tertuliano publicó una polémica fotografía en la que aparecía feliz con María Teresa Campos y Belén Ro, abriendo así un nuevo frente que colocó a la veterana periodista en el centro de la controversia.

Pero, más allá de este entramado de reproches y ataques, por fin María Teresa Campos puede celebrar buenas noticias. Tal y como ella misma ha indicado durante una intervención en directo en ‘Sálvame’, podría estar a punto de vender, por fin, su mansión de la exclusiva urbanización de Molino de la Hoz, una lujosa propiedad de la que quiere desprenderse desde el año 2018. “Tenemos que estrenar la nueva casa”, ha comenzado señalando mientras charlaba con Kiko Hernández. “Ah, ¿podemos decirlo ya? ¿Tenemos la exclusiva?”, ha preguntado el tertuliano, deseoso de dar una noticia que él ya parecía conocer de antemano.

Sin embargo, María Teresa Campos prefiere mantenerse cauta y no quiere aportar muchos más detalles hasta que la venta sea una realidad. “No, no digamos nada todavía que no quiero gafarlo”, ha concluido la que fuera presentadora de ‘Cada día’, que cuenta con una faceta muy supersticiosa.

Una casa de ensueño

María Teresa Campos puso en venta la vivienda hace ya tres años, y aunque varias personas se han interesado en ella, de momento no ha conseguido venderla. La que un día fue la casa de sus sueños se terminó convirtiendo en una preocupación para ella, puesto que mantenerla le repercute mucho en el bolsillo. Se ha publicado que solo el cuidado de su gran piscina le cuesta 8.000 euros al mes.

La casa de María Teresa Campos

La mansión cuenta con 4000 metros cuadrados de parcela y otros 2000 construidos, distribuidos en varias plantas con 12 dormitorios, 15 cuartos de baño y diferentes lujos y comodidades como gimnasio, ascensor o sala de cine. Aunque el precio de salida alcanzó los cuatro millones de euros, la falta de compradores la obligó a rebajar su precio hasta la mitad, situándose en los 2 millones que pedía en marzo de este año, según avanzó el programa ‘Socialité'.