“Tita Marta” y “El Penas”, pareja estrella de Telecinco

El culebrón originado por Antonio David Flores y Marta Riesco da lugar a todo tipo de memes. El último sale del programa ‘Sálvame’, donde les han sacado motes a los dos protagonistas de esta historia de amor, infidelidad y drama.

Resulta que al ex de Olga Moreno le apodan “El Penas”, por su actitud de quedar como un bendito, a pesar de sus infidelidades y engaños demostrados. Y a la reportera le denominan “Tita Marta”, jugando con el “parentesco” con Rocío Flores, la hija de Antonio. Peor habría sido que la bautizaran como la madrastra, aunque sabemos que en los pasillos de Telecinco hay quienes juegan con el nombrecito de marras.

Según nos cuenta un amigo del ex guardia civil, “Antonio ni se inmuta con ese tipo de idioteces, le causan hasta risa”, pero Marta se encuentra todas las semanas con Rocío y no es plato de buen gusto que, con ironía malintencionada, la consideren su tía.

Marta Riesco, entrevistada por Sonsoles Ónega en 'Ya son las Ocho' FOTO: Mediaset

Las dos trabajan en el mismo programa, el de Ana Rosa, y los encuentros son inevitables. No queda más remedio. Fueron amigas, y ahora, simplemente compañeras y conocidas. Rocío ya ha dejado claro que todavía no es el momento, pero que queda pendiente para el futuro una charla con Marta. Que se vaya preparando la novia de su padre. Porque parece muy claro que la amistad no volverá nunca.

Asombra la facilidad que tiene Riesco para congeniar con algunos de los personajes a los que entrevista. Ocurrió con Isa Pantoja, aunque también esa relación de amigas pasó a la historia, y siguió con Rocío Flores. No se sabe por qué rompieron Isa y Marta, eso queda para ellas. La situación negativa con la nieta de Rocío Jurado se entiende perfectamente.