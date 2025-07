Fofito: "Volver al circo me hace muy feliz"

Tras ocho meses sin aparecer en una pista circense, Fofito ha vuelto a los escenarios este pasado fin de semana con funciones en la localidad de Cervera del Pisuerga. Atrás quedan sus peo lemas respiratorios que le llevaron a estar ingresado durante más de un mes en un hospital madrileño. El popular payaso habla con nosotros dos días antes de su regreso profesional.

“Han sido unos meses muy duros, llenos de incertidumbre y pensando que no podría volver al circo. Usted me conoce desde hace muchos años y sabe perfectamente que el circo es mi vida, mi pasión y la de mi familia.”

¿Está recuperado del todo?

La verdad es que necesito mucho reposo, el descanso me viene muy bien, estoy muy recuperado de aquel problema físico y de salud estoy bien. He dejado de fumar y de beber, me cuido mucho, no cometo excesos, y estoy convencido de que puedo aguantar las funciones.

¿Vuelve acompañado de su hija Mónica, como antes?

Esta vez lo hago solo con “El circo de Fofito”. Si este fin de semana en Cervera me va bien seguiré trabajando, digamos que quiero probarme para ver si aguanto lo que haga falta. De momento, salgo entre número y número y entretengo al público con mis gags.

Esta deseando regresar…

No se lo puede ni imaginar, llevo meses soñando este momento. Volver al circo me hace muy feliz. Estos últimos meses han sido muy tristes, muy solo y, como te digo, muy duros. Pero nunca he perdido el ánimo y la ilusión de recuperar un trabajo que me lo ha dado todo en la vida. Trabajo y diversión al mismo tiempo. Porque soy feliz haciendo felices a los demás.

Su familia es su mayor apoyo.

Sí, gracias a Dios la tengo a mi lado, se vuelcan conmigo y me quieren mucho. Ese es mi mayor tesoro. Estamos muy unidos.