Kiko Hernández recuerda ‘Crónicas Marcianas’: “Javier Sardà no es buena gente”

Kiko Hernández se ha coronado como uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla y desde hace años se mantiene entre los pesos pesados de Telecinco. Desde que participó en una de las primeras ediciones de ‘Gran Hermano’ se ha estado paseando por los platós de Mediaset, entre los que se encuentra el de ‘Crónicas Marcianas’. El madrileño formó parte del equipo de tertulianos del mítico late night de Javier Sardà, y aunque nunca antes se había pronunciado tan claramente sobre aquella época, ahora ha hecho patentes sus diferencias con el famoso presentador catalán, con quien, afirma, “jamás volvería a trabajar”.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha concedido una entrevista a la revista ‘Lecturas’ en la que se ha mostrado muy crítico con el que fuera su jefe. Aunque a él le debe sus primeros años en televisión, Kiko Hernández define a Javier Sardà como una persona cuestionable: “No le veo buena gente”. Además, rescata algunas anécdotas de aquella época que, de ser ciertas, revelarían la cara menos amable del aclamado presentador. “Me hicieron llamar al programa de la Campos (’Cada día’) para colgarle el teléfono”, recuerda el tertuliano.

Pero Kiko Hernández no carga solo contra Javier Sardà, sino que se muestra decidido a airear los trapos más sucios que se esconden entre las bambalinas de la pequeña pantalla. Sin revelar el nombre de las personas implicadas, asegura que “un presentador se lio con una colaboradora”, pero después “la pilló con otro”, y el tertuliano deja caer que el conductor en cuestión movió sus hilos para que su amante se quedara sin trabajo delante de las cámaras: “¡Magia! Ella desapareció de la televisión!”.

Lo cierto es que no es la primera vez que Kiko Hernández carga contra ‘Crónicas Marcianas’, renegando del agresivo estilo que caracterizaba al programa. “Se sentaba una señora que acababa de salir de ‘Gran Hermano’ y lo primero que le tenías que decir era: ‘Eres una P’, y la pobre mujer no había hecho nada, pero era lo que te exigían en aquel momento o lo que tú entendías que tenías que hacer, no lo volvería a hacer. Me parece vomitivo”, confesó en ‘Sálvame’.

En aquel momento, Paz Padilla, que presentaba el magacín de Telecinco, le preguntó si era Javier Sardà quien le daba las directrices en plató, una pregunta que el tertuliano se negó a responder: “Yo no voy a decir cosas internas del programa. Jamás voy a morder la mano de alguien que me ha dado de comer”. Cómo ha cambiado el cuento...