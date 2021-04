Norma Duval a Javier Sardà: “Por la audiencia hacías barbaridades en “Crónicas marcianas”

“Perdóname. Lo siento y me disculpo”, acabó reconociendo el periodista Javier Sardà tras un enfrentamiento verbal con Norma Duval durante el programa “La Hora de la 1″ de TVE este viernes. Todo comenzó con una inocente conversación sobre el humor y acabó con la vedette echándole en cara a Sardà cómo se habían comportado con ella durante la etapa en la que presentó “Crónicas marcianas”

COn motivo del Dïa del Libro, Javier Sardà participó este viernes en un programa especial del espacio presentado por Cristina Fernández. Sardà presentaba libro, “Intercambio de ideas” y respondía al colaborador Gonzalo Miró sobre los límites del humor. En ese momento, Norma Duval, colaboradora del programa, aprovechó para recriminarle su actitud al mando del programa “Crónicas marcianas”. “Mira, yo no te demandé pero a mí me acribillasteis en Crónicas Marcianas sin ningún motivo solo por la audiencia”, le espetó Duval, y aseguró que “justicia conmigo fue poca la que hicisteis”.

Ante la presión, el periodista contestó: “ “Lo sé”. “¡Pues pídeme perdón!”, le pidió ella. Tras ese intercambio el se ofreció a arrodillarse antes de justificar que “lo único que me sabe mal de esos años de televisión, una de televisión especial y llamativa pero también políticamente incorrecta, es que alguien se sintiese mal”. Duval no contenta con la respuesta le reprochó que “por la audiencia hacíais barbaridades”. Y matizó que a ella en concreto, “las cosas que habéis dicho de mí no tienen nombre ni perdón”.

Al final Sardà ofreció sus disculpas: “Perdóname. Lo siento y me disculpo”. También aseguró que “si en aquel momento tú hubieses visto materia jurídica, te acabo de decir lo que pienso: todo el mundo tiene derecho a presentar una demanda contra cualquiera de nosotros, faltaría más”.