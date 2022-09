Nacho Palau sobre Miguel Bose´: “Me apetecer verle y darle un abrazo”

Nacho Palau fue anoche el invitado de ‘Déjate Querer’. La entrevista se grabó después de regresar de ‘Supervivientes’ y anoche se emitió, siendo una de las reapariciones más esperadas por la audiencia. El escultor, que regresó de Honduras como una persona nueva y renovada, se abrió en canal con Toñi Moreno y no dudó en hablar de Miguel Bosé y de su nueva relación sentimental.

“La valentía, las ganas de dejar ya de sufrir, de pensar que no me lo merezco... Quitarme tonterías y prejuicios. Quiero vivir y pensar qué quiere Nacho Palau para ser feliz y qué necesitan los niños para estar felices. Ser feliz y hacer lo que me dé la gana, pensar en mí y sin miedo”, decía el valenciano a la presentadora tan solo un día después de haber grabado la final del reality de superviviencia. Unas palabras que, sin duda, cobran gran importancia ahora por el delicado momento de salud que está atravesando.

Nacho Palau en su intervención FOTO: Mediaset Telecinco

Unas de las declaraciones que más llamó la atención de Palau fueron las emotivas palabras que le dedicó a Miguel Bosé. “He sentido nostalgia de que le vaya bien. Quiero llamarle, quiero ir por los niños, me apetecer verle y darle un abrazo, he vuelto muy guay. No quiero rollos. Le quiero mucho y echo de menos, la relación se acabó pero me gustaría por nuestros hijos vivir la vida con normalidad. Que estemos relajados, que llamen a papá Miguel cuando estén conmigo cuando les dé la gana, que haya cordialidad. Hacer lo que sea por mis cuatro hijos. Eso espero que lo haga él”, relató emocionado. Y, es que, aunque ahora esté completamente enamorado de su nuevo amor, Cristian, no ha podido evitar acordarse del padre de sus hijos durante su paso por el concurso.

“Me gustaría darle un abrazo, decirle ‘te quiero mucho y dejemos las imbecilidades’. Vivir y hacer todo por ellos. Él su vida y yo la mía pero querernos, respetarnos, contarnos... Le veo muy solo, nadie le dice nada, nadie le habla con libertad”, terminaba declarando sobre el cantante. Para Palau, Miguel Bosé ha sido el amor de su vida, con quien ha compartido 26 años de su vida y con quien tiene 4 hijos en común y, aunque ahora haya encontrado de nuevo el amor, el artista siempre va a ocupar un lugar en su corazon.