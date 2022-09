Luján Argüelles: “Lo peor es vivir muriendo. Pero lo maravilloso es despertar”

La califican como «la reina de corazones» de nuestra televisión, es una especie de Celestina del siglo XXI, experta en el arte de los encuentros sentimentales y de crear nuevas parejas. Luján Argüelles conduce ahora «¿A quién le gusta mi ‘’follower’'?», uno de los programas de mayor audiencia de Netflix. Ya hizo de «casamentera» en «¿Quién quiere casarse con mi hijo» y «Un príncipe para…», de Cuatro. Además, acaba de publicar «Aprendiendo de nuevo a vivir», un libro en el que, según nos explica, «expreso mi transformación y mi cambio en la forma de ver la vida. Hubo un momento en el que mi imagen de triunfadora no coincidía con un interior inseguro y triste. Me di cuenta de que la felicidad depende de una elección: elegir vivir. Y a partir de ahí, hacerlo. Lo peor es vivir muriendo, pero lo maravilloso es cuando empiezas a despertar».

Es un libro autobiográfico. ¿Se abre en canal?

Es mi vida, en la pandemia todos revisitamos mucho nuestra vida, analizamos lo que estaba ocurriendo, lo que quedaba por llegar, y se juntó con el hecho de que yo, profesionalmente, no me sentía feliz. Y en lo personal, me separé del padre de mi hija y tampoco me encontraba bien. Entonces, fue un momento de caída estrepitosa, porque nada estaba en el lugar que deseaba. De repente entendí que tenía que rescatarme y buscar un cambio. Fue un aprendizaje nuevo que reflejo en el libro.

¿Tan necesario era ese cambio?

Era imprescindible, no podía quedarme estancada. Como le digo, lo peor era morir viviendo. Y sentir ese despertar es un gran logro.

¿Cuando mira hacia atrás y valora su currículum televisivo más reciente reconoce en usted a una «casamentera»?

Lo cierto es que he acompañado a mucha gente en la búsqueda del amor, y si eso es ser una «casamentera», lo soy. Me encanta ver a la gente enamorarse, es tan bonito el proceso de contemplar a dos personas descubriendo que son afines sentimentalmente, que me atrae mucho.

¿Está de moda ligar en las redes sociales?

Mucha gente lo hace. El amor ha cambiado mucho y lo demostramos en el programa.

¿No es un riesgo buscar pareja por Internet? Hay mucha mentira y engaños...

De eso no tengo ni idea. Lo que sí que es recomendable es sentir el amor, y allá donde lo encuentres estará bien.

¿Y usted encuentra el amor?

Hace tiempo ya que no me enamoro. Esa parcela la tengo totalmente aparcada. Estoy en ese proceso de reencontrarme, evolucionar, revisar, desaprender, aprender…

¿Se lleva bien con la soledad?

Antes me llevaba muy mal con ella, y ahora bien. En el pasado no podía estar sola, necesitaba estar rodeada de gente, incluso me ponía nerviosa caminar sola por la calle, y en estos momentos es todo lo contrario, me da paz y tranquilidad.