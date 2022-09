Juan y Medio regresa a TVE con un ambicioso concurso musical: “No vuelvo por dinero”

Seis años después de verle en “Poder canijo”, su último trabajo en TVE, Juan y Medio regresa a la cadena pública con el concurso “Dúos increíbles”, una de las grandes apuestas del canal para la nueva temporada. “En el programa cantarán a dúo artistas de dos generaciones diferentes, artistas consagrados con jóvenes talentos. Y competirán entre ellos”, explica.

Las parejas no se verán las caras al principio, y será el público del plató el encargado de puntuar a los participantes.

Mil quinientos metros cuadrados de escenario, orquesta y banda en vivo, y otros mil para una superficie de ensayos y descanso de los concursantes.

El presentador Juan y Medio y el programa '10 momentos', Premios Iris Autonómicos 2022 FOTO: ACADEMIA TV ACADEMIA TV

“Tendremos artistas muy importantes junto a otros que están empezando. Cantarán entre ellos, elegir temas, los veteranos deberán hacer cosas que realizan los jóvenes, y viceversa, con una puesta en escena espectacular. Es una apuesta muy grande de TVE para la próxima temporada. Todavía no me han comunicado la fecha del inicio, no sabemos si será al principio del último trimestre de este año o coincidiendo con el mundial de fútbol”, aclara.

-¿Tenía ganas de volver a una cadena de ámbito nacional?

Si le digo la verdad, no estaba loco por volver, y la verdad es que me hacen ofertas todos los años, pero en esta ocasión es un concurso que me gusta mucho y decidí aceptar la propuesta.

-¿Quiénes serán los cantantes veteranos?

Ana Belén, Víctor Manuel, Ainhoa Arteta, Miguel Poveda, Sole Jiménez, Diego Torres, Carlos Goñi y Antonio Carmona. Los jóvenes son Nia Correia, Antonio José, La Cebolla, Agoney, Marta Soto, Chema Rivas, Paul Alone y Yoli Saa.

¿Y usted cantará en algún momento?

Lo que haré será dar el cante (ríe).

Juan y Medio

Tiene un programa diario en directo en Canal Sur, y con un éxito absoluto. ¿Podrá compaginar ambas cosas?

Perfectamente, esa fue una de las condiciones que puse para aceptar “Dúos increíbles”, y te aseguro que no he dado una respuesta afirmativa por una cuestión de dinero, sino porque el proyecto me gusta mucho. Además, no me habrían exigido dejar Canal Sur porque ya saben la respuesta. Estoy muy feliz en la televisión andaluza, hablo a diario con personas normales que tienen mucho que contar, es muy emotivo, sin la presencia de famosos que van a contar sus intimidades por dinero, sino gente con la que me río y lloro si hace falta.

O sea, que no presentaría un “Sálvame”…

Aunque no tengo nada contra ese programa, no lo presentaría. Me decanto más por un programa en el que entreviste a personas mayores que están necesitados.