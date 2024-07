Fayna Bethencourt explica por qué Carlos ‘El Yoyas’ tiene prohibido hablar con sus hijos

Este 5 de julio, ‘De viernes’ comienza con la entrevista más difícil de Álvaro Muñoz Escassi, tras su polémica ruptura de María José Suárez en medio de acusaciones de infidelidad, extorsión y mentiras enquistadas. Pero antes se ha dado voz a Fayna Bethencourt, que acude al programa de Telecinco para valorar la detención de su exmarido, Carlos Navarro ‘El Yoyas’, después de estar 19 meses fugado de la justicia tras disfrutar de un permiso penitenciario. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ estaba condenado a más de cinco años de prisión por siete delitos, entre ellos los malos tratos que propinaba a su ex y a sus hijos, entre vejaciones que han quedado una vez más claras en el programa, mediante audios y demás pruebas.

La canaria no ha podido sentarse en el plató por miedo a cómo reaccionaría su cuerpo, pues sufre “ansiedad crónica”, como así han explicado al inicio de la entrevista. Y es que, como reconoce, “vivir 16 años con una persona así no deja los nervios intactos. Además, tuve una crisis bastante fuerte el otro día cuando me dieron la noticia, así que he decidido que prefiero estar aquí con los míos por el momento”. De hecho, cuando se emiten los durísimos audios que le enviaba a sus hijos y en los que confesaba “cogerle del puto cuello” a la madre, ella prefería quitarse los auriculares para evitar que su mente le jugase una nueva mala pasada. A pesar de que su ex ya está en la cárcel de Brians, el miedo continúa latente, pues sabe que seguirá yendo a por ella, lo que no le permite descansar aún por las noches, como así ha reconocido una vez más, ganándose la solidaridad y el respeto de los colaboradores.

Uno de los puntos que ha querido dejar claro al respecto Fayna es que Carlos ‘El Yoyas’ continuará haciéndola daño siempre que un medio de comunicación le dé voz: "Va a morir matando, seguirá yendo a por mí". Así fue cuando, siendo un prófugo de la justicia y estando escondido en un bosque, pudo conceder entrevistas. Es por eso que desea subrayar un detalle y es que esto no es una cuestión de cruce de acusaciones, de versiones enfrentadas, sino de justicia. Él está condenado por siete delitos distintos por malos tratos, por lo que, según mantiene ella: “Todo lo que dice sobre mí es mentira y no es normal que haya medios que le den voz”. El hecho de que esté en prisión no calma sus nervios: "Sé que esta persona está donde debería estar desde hace 19 meses, pero no estoy mucho más tranquila". Además, deja claro que "su detención no es motivo de celebración", entre otras cosas, porque sabe que "esto no termina aquí".

También sucede así, como denuncia Fayna, cuando se publican las cartas desde la cárcel en la que busca el apoyo del público, denunciando que su exmujer no deja que sus hijos hablen con él. Este último punto lo ha querido dejar bien claro, recordando que la última vez que su hijo, menor de edad, habló con su padre, éste le gritó: “Deja de tocarte el pelo así porque pareces un maricón”. Esta frase hace daño a la autoestima del menor, por lo que su madre decidió protegerle de la violencia que ella misma ha sufrido.