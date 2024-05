Ana Rosa Quintana se ceba con Pedro Sánchez por mentir sobre su mujer, Begoña Gómez

Ana Rosa Quintana no pasará a la historia de la televisión por callarse lo que piensa. Parte de su éxito de tantas décadas en antena está en que no se muerde la lengua cuando hay un tema candente del que tiene una opinión formada. Así lo ha demostrado una vez más este miércoles 29 de mayo, cuando ha dedicado su espacio editorial a poner a caer de un burro a Pedro Sánchez, además de a su mujer, Begoña Gómez. La presentadora de ‘TardeAR’ no es ajena a la actualidad política, tampoco a la noticia de que la primera dama española está siendo investigada por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Los problemas judiciales de la esposa son una cuestión de especial gravedad a ojos de la periodista, quien quiere subrayar ante su audiencia que “nunca habían investigado a la esposa de un presidente del Gobierno”. Menos ante tales acusaciones.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez Gtres

La palabra del día es “fango”. Al menos sí en el Congreso de los Diputados donde se ha tratado largo y tendido sobre la condición de investigada de Begoña Gómez. A la espera de que la justicia haga su trabajo y determine su grado de responsabilidad ante las fuertes acusaciones que pesan sobre ella, Ana Rosa Quintana utiliza la misma terminología para referirse a su marido. Este miércoles ha mantenido que el presidente del Gobierno y su equipo han activado “su máquina del fango” para proteger a la primera dama.

Pero ella no está dispuesto a ponérselo fácil y así ha querido remarcar desde su particular tribuna que “ya son tres instancias judiciales las que ven indicio en la mujer del presidente: el juez de Primera Instancia, la fiscalía europea y ahora la Audiencia Provincial de Madrid, que señala con la denuncia que se proporcionan indicios objetivos que apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones” a la compañía aérea en la que trabaja, Air Europa, rescatada por el gobierno en tiempos de pandemia.

A Ana Rosa Quintana no le ha temblado lo más mínimo la voz al acusar directamente y mirando a cámara a Pedro Sánchez de mentir. También de guardarse estratégicamente información que tendría en su poder para restar hierro al delicado asunto que mantiene a su mujer como investigada: “Hoy, 29 de mayo, nos enteramos de que Sánchez sabía días antes de escribir la carta de amor en la que anunciaba su posible dimisión, que el juez había declarado ya investigada a su mujer. Nos ocultó información. ¿Hay mayor fango que no ser transparente con los ciudadanos?”, se pregunta la periodista, que no quiere cerrar su editorial sin recomendarle un cambio de actitud al mandatario socialista: “Señor presidente, relájese, porque investigada no quiere decir encausada ni procesada. Hay miles de investigados. Eso sí, en palabras del propio Sánchez: ‘Ni mil palabras de fango van a tapar la boca a los medios’”, sentencia.