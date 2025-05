Terelu Campos, a punto de huir de España al enterarse de lo que ha hecho su familia

Terelu Campos se aventuró a ‘Supervivientes 2025’ con una clara misión de aumentar las audiencias, amenizar las tramas del concurso y dar mucho juego. Esto lo ha conseguido con creces, siendo una de las protagonistas indiscutibles de la edición, a pesar de no ser concursante, sino una mera participante. Aguantó los primeros 18 días, volvió a España, se embarcó en sus líos habituales en los platós de Telecinco, y regresó a los Cayos Cochinos. Ya ha vuelto a poner rombo a nuestro país, concretamente al plató de ‘De viernes’.

La colaboradora regresa a su puesto de trabajo en el programa de las noches de este viernes, 30 de mayo. Lo hace para hablar largo y tendido sobre lo sucedido en ‘Supervivientes’ y los integrantes que aún las pasan canutas en el reality. Pero tiene muchos trapos sucios que lavar ante la audiencia, que se han producido en su ausencia. No tendrá problema alguno en entrar de lleno en más polémicas, remar a favor de obra con la cadena y poner en su sitio a todos los miembros del clan Campos, que han estado como pollos sin cabeza sin ella. Sus declaraciones son unas de las más esperadas de las últimas semanas y el público está impaciente.

Terelu Campos el día de su abandono en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Las cuentas pendientes de Terelu Campos en España

Pocas horas después de aterrizar en España, la hija mayor de María Teresa Campos cumple con su contrato con Telecinco y se sentará en ‘De viernes’. Un programa en el que, en su ausencia, han tratado de contar con la ayuda de su hermana, Carmen Borrego, especialmente para frenar los ataques de su amiga/examiga, Belén Rodríguez de la semana pasada. La propia hermana reconoce que no será una tarea sencilla para ella, pues “si le dan toda la información a la vez, igual se vuelve” a Honduras y se aleja de las controversias que le están esperando.

Son muchos las polémicas en las que se espera su reacción. Especialmente aquellas que atañen a su hija, Alejandra Rubio, que ha hecho mucho ruido estas semanas a espaldas de su madre. Por un lado está la supuesta crisis con Carlo Costanzia, cuando se ha llegado a publicar que incluso durmió fuera de casa tras una bronca. O el hecho de que su yerno haya confesado que Mar Flores y su suegra no han cruzado miradas desde que su nieto nació. O las quejas de la modelo por la constante exposición que su familia política, las Campos, hace de ella para generar contenido y contextualizar sus exclusivas en el papel cuché.

Alejandra Rubio y Carmen Borrego Telecinco

También están los audios que se han filtrados en los que ponía de vuelta y media a su tía, llamándola incluso “subnormal”. Le acusaba de lucrarse a través de exclusivas de la memoria de su abuela, de hacer un reportaje que no le gustó nada sentada en la cama de Málaga de la veterana presentadora. Todo esto, según la joven, sin el beneplácito de Terelu: “Ha contado como que mi madre le ha dado permiso. Y acabo de hablar por teléfono con mi madre y me ha dicho que no, que ella no le ha dado permiso”, se le escuchaba entre insultos y reproches. ¿Qué dirá al respecto Terelu Campos?

En su regreso a su plató, también tendrá que responder a Belén Rodríguez, que espera impaciente el renacer de su batalla. Llevaban cerca de un mes en pie de guerra, lanzándose pullas de plató en plató y teniendo fuertes encontronazos en directo. No terminaron cuando Terelu puso rumbo a Honduras, pero desconoce lo último que su examiga ha dicho sobre ella. Más allá de considerarla una “tramposa” y decir que le ha “decepcionado como nadie”, la colaboradora ha dejado claro que el día que acercaron posiciones fue la última vez que hablaron. No se dieron un abrazo sincero, aunque sí trataron de convencer a la audiencia de sus buenas intenciones. Ahora se aproxima una nueva batalla. O muchas para Terelu Campos. Se está replanteando no deshacer las maletas y regresar a la isla perdida de Honduras.