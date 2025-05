Terelu Campos evita enfadar a Alejandra Rubio, pero se la tira con segundas a Carlo Costanzia

Carmen Borrego le toma el relevo a Santi Acosta y Bea Archidona al frente de ‘De viernes’. No como conductora del espacio de Telecinco, pero sí al menos para presentar a su hermana, Terelu Campos. Regresa de los Cayos Cochinos más morena y más sosegada, al menos mientras pasea por las instalaciones de la cadena mientras pone rumbo al plató, mientras su hermana lee: “30 días con sus 720 horas has estado a más de 8.000 kilómetros de tu casa, conviviendo y enfrentándote a tus miedos junto a compañeros, alguno de ellos desconocido, bajo un manto de estrellas como el que nos ilumina esta noche. ¿Quién me iba a decir a mí que ibas a aguantar 9 días más que yo en esta maravillosa aventura?”.

A Terelu se le dibuja una sonrisa al escuchar cómo su hermana acepta su derrota frente a ella, justo cuando se funden en un abrazo tras dos semanas sin verse. “Bienvenida a tu casa, un lugar protegido, en el que han pasado muchas más cosas de las que me hubiera gustado. Yo sé que esta noche vas a afrontar con serenidad, como siempre. Yo voy a estar aquí y te garantizo que no te voy a soltar de la mano”, le dedica Carmen a su hermana. Así dan paso a las polémicas que les han perseguido y que harán que la colaboradora estrella desee volver a Honduras. Entre ellas, la protagonizada por Carlo Costanzia, al remover el lío entre consuegras con Mar Flores, o aquella por los insultos de su hija a su tía.

Terelu Campos hace malabares para no criticar a Alejandra Rubio

A través de un juego de pergaminos, bajo un arco decorado de plantas simulando encontrarse en la palapa a punto de nominar, Terelu Campos se enfrenta a los líos familiares que dejó en España. Era Carmen Borrego la encargada de conducir esta dinámica, en la que desplegaba el papel para leer la palabra “Familia”. Comenzaban fuerte. Ahí pasaban a un vídeo donde se mostraban los audios de Alejandra Rubio insultando a su tía, llamándola “subnormal”, y enfrentándola a su hermana por una exclusiva de mal gusto, según la joven.

Terelu no ha querido entrar demasiado en esta polémica, pues sabe lo caro que puede salirle después si cae en un renuncio y su hija termina enfadándose. Las consecuencias podrían traducirse en una nueva guerra en el clan Campos, prefiere desmarcarse de pleno: “Me imagino que es algo que habéis solucionado vosotras en mi ausencia”, se limitaba a decir, además de reconocer que “poner una conversación privada siempre es un riesgo”. Quizá

Lo que opina Terelu Campos de su yerno y Mar Flores

Carmen Borrego sigue con su tarea y abre un nuevo pergamino, esta vez para desvelar que el tema candente a tratar es “tu yerno”. Carlo Costanzia también ha dado mucho juego estos días que su suegra no miraba. Aun así, sabría que tarde o temprano le tocaría saber qué ha dicho y cómo le ha metido de nuevo en un lío con Mar Flores.

Lo hacía al reconocer que a su madre no le gusta que le metan en el negociado de las Campos, que quiere permanecer ajena a sus exclusivas y evita en todo lo posible un encuentro. De hecho, pese a tener un nieto en común, no han tenido ocasión de que sus caminos se crucen. Aquí fue igual de escueta, pero no pudo contener su sorpresa al ver que su yerno se queja del estilo de vida de su familia política, precisamente haciendo lo mismo que ellas: “No sabía que Carlo había venido a ‘De viernes’”, soltaba sin más, para después matizarse a sí misma: “Me parece fenomenal”.