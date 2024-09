Así zanja Isabel Preysler quién es su hijo favorito, según Tamara Falcó

Tema delicado el que se ha tratado este jueves en la mesa de debate de ‘El Hormiguero’. Pablo Motos presentaba uno de sus habituales estudios científicos que planteaba la certeza de que los padres tienen un hijo favorito. No importa que digan que se les quiere por igual, siempre hay uno que se lleva todas las atenciones y suele meterse en el bolsillo a sus progenitores con su simpatía. Por supuesto, Tamara Falcó está convencida de que para Isabel Preysler, la favorita es ella, aunque tan solo sea porque lo dicen sus hermanos. Ella se engloba en el otro grupo, en el de “los hijos no queridos”, aunque en el fondo sabe que nadie se creerá esta afirmación. “¿En tu familia, que sois 850, tu eres favorita?”, planteaba el jefe a sus colaboradores.

“Yo me siento no querida, pero según mis hermanos soy la favorita”, dice la marquesa de Griñón haciendo una mueca de circunstancias. Una posibilidad que para Trancas es clara, al subrayar que “está Enrique Iglesias, cómo no le vas a querer”, lo que ha hecho que Tamara se relajase con el tema y rompiese en carcajadas. Ahí ya su mente ha comenzado a rescatar anécdotas del pasado, lo que le lleva a sentenciar que, en su experiencia, al menos en su familia: “Las chicas ganamos puntos solamente por serlo”. No parece haber convencido a sus compañeros de mesa con su percepción, por lo que rebajó la contundencia: “Al menos es lo que siempre he creído yo”.

Parece que Isabel Preysler ha hecho muy bien su trabajo con sus hijos y eso que los ha criado con distintos padres, incluso con alguno ausente. Chabeli, Enrique y Julio José crecieron lejos de Julio Iglesias, algo que no ha sucedido con Tamara Falcó o Ana Boyer. Pero todos arrastran un conflicto desde que tienen memoria y es la rivalidad por ser el hijo predilecto de Isabel Preysler. Algo que la socialité ha sabido esquivar como tema a tratar en casa, al menos sí con sus vástagos, pues no quiere desvelar lo que el estudio citado por Pablo Motos afirma: hay un favorito. Ahora bien, ¿quién? Ahí las trifulcas: “Mi madre dice que si nos peleamos los unos con los otros por saber quién es el favorito, es porque lo ha hecho muy bien, porque ninguno sabemos quién es el favorito”. El público aplaude, pues efectivamente es señal de haber sido justa con ellos, hasta el punto de no sentirse ninguno más privilegiado que el resto. Tampoco agraviado en las comparaciones.