El Padre Ángel se pronuncia sobra la futura maternidad de Tamara Falcó y expresa su mayor deseo

El pasado 8 de julio Tamara Falcó e Íñigo Onieva pasaron por el altar y protagonizaron una de las bodas más mediáticas de la crónica social de nuestro país de los últimos años. Después de un arduo camino lleno de reveses, desde la infidelidad del empresario hasta quedarse sin diseñadoras del vestido de novia a pocas semanas de su enlace, Tamara Falcó ya disfruta de su ansiada vida de casada junto al hombre de sus sueños. Por fin, la marquesa de Griñón cumplió su sueño y tuvo la boda que siempre imaginó desde pequeña.

Ahora, después de dar el "sí quiero", el matrimonio tiene otro objetivo: formar una familia. Tamara Falcó desea convertirse en madre y ambos están centrados en traer su primer retoño al mundo. A pocas semanas de mudarse al ático situado en Puerta del Hierro, los marqueses de Griñón no pierden la esperanza de que el próximo año sean uno más en su nuevo y definitivo hogar. Ocurra o no, la hija de Isabel Preysler no va a perder la esperanza y, como ella mismo dijo en su entrevista en "El Novato" con Joaquín, "yo creo mucho en Dios y si tiene que ver vendrá".

El Padre Ángel con Tamara Falcó Mensajeros de La Paz .

El Padre Ángel, íntimo de la pareja, fue uno de los sacerdotes que ofició la ceremonia religiosa de su enlace matrimonial. Y hoy, en la recepción de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, el párroco se ha pronunciado sobre Tamara Falcó y su futura maternidad. Según el Padre Ángel, la socialité "está feliz y bien bendecida" desde que contrajo matrimonio con Íñigo Onieva, algo que le produce mucha alegría. Sobre su futura maternidad, espera que la socialité cumpla su sueño pronto. "Ojalá y esperemos que la bauticen", desea sobre el futuro posible hijo de la familia Onieva Falcó. Los dos son muy creyentes y el párroco sabe que el retoño será educado en la fe cristiana, al igual que sus padres, ambos practicantes.