El importante y emotivo discurso de Ana Rosa Quintana por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama: "No estáis solas"

Hoy, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Ana Rosa Quintana no ha querido desaprovechar la oportunidad para mandar un mensaje de concienciación de cariño a la audiencia sobre esta enfermedad que ella misma padeció en 2021, motivo por el que tuvo que retirarse una larga temporada del trabajo y de la esfera pública para recuperarse. Por eso, haciendo alto en la mesa de tertulianos, ha querido lanzar un emotivo discurso sobre el cáncer de mama, enfermedad que cada vez sufren más mujeres.

"Hay una palabra que da terror. Esa palabra es cáncer", arrancaba diciendo Ana Rosa Quintana. "Hasta hace poco era una palabra tabú, que solo se pronunciaba en privado mientras un médico te miraba a los ojos. Te llevabas esa palabra escondida en el pecho y no la pronunciabas nunca. Solo se utilizaban eufemismos. Afortunadamente, la sociedad ha desterrado el miedo a pronunciarla. Hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que es el más frecuente entre las mujeres", ha expresado, muy sentida, la presentadora de "TardeAR".

Ana Rosa Quintana en "TardeAR" en el Día Mundial del Cáncer de Mama Mediaset

"Cada año se realizan en España unos 35.000 diagnósticos y, afortunadamente, la mortalidad ha experimentado un gran descenso por la rápida detección y la mejora en los tratamientos", declaraba, esperanzada. La periodista, mientras continuaba con su intervención, ha mostrado las estadísticas los últimos 40 años, en la que aparece la bajada de mortalidad en más de un 40%.

"Hay decenas de mujeres que van a escuchar en una consulta 'cáncer de mama'. Yo escuché esas mismas palabras hace dos años. Desde el principio supe que no hay palabras que deban evitarse. Tenemos de nuestro lado la ciencia, la medicina, el amor, la esperanza, la amistad y a miles de mujeres. Así que no estáis solas. Nos vamos a unir porque no queremos ni debemos estar solas. Vencer el miedo es el primer paso para curarse", terminaba declarando Ana Rosa.