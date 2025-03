Jessica Bueno duda de las intenciones de Jota Peleteiro: ¿dinero o humillación?

Que Jota Peleteiro rompiese su silencio después de años sin querer pronunciarse ha sorprendido a todos. Incluso a la propia Jessica Bueno, que no ha dudado en acompañar a su exmarido en su paso por ‘De viernes’. La modelo se siente en este plató de Telecinco como en casa, pues aquí ha llevado su amor y desamor con Luitingo, como también los últimos ataques hacia el exfutbolista. Reproches hacia el padre de dos de sus hijos que nunca tenían respuesta. Hasta ahora.

Él se ha propuesto a contar su verdad, pero su exmujer duda sobre cuáles serían sus verdaderas intenciones. En noviembre de 2022 anunciaron el final de su matrimonio y ella habló de infidelidades, problemas económicos que le ataban a Bilbao y unos supuestos feos del ahora empresario de éxito hacia sus hijos. Él tiene una versión muy distinta de la historia y el hecho de que ahora quiera contarlo ha dejado a Jessica Bueno con el pie cambiado.

Jessica Bueno y los motivos de la entrevista de Jota Peleteiro

La modelo no sabe muy bien a qué atenerse con el que fuese su marido. Desconoce sus intenciones, pero intuye que no son buenas y que el momento elegido no es casual: “Como nunca sé qué esperarme de él, no sé si lo hace por dinero o más bien por lo mismo de siempre, por lo mismo que en nuestros años de matrimonio”.

“Qué casualidad que vine yo en diciembre a hacer una entrevista porque me vi ya de hablar con él, con los abogados, nada hacía que actuase como tiene que actuar y responsabilizarse de sus hijos. Me vi en una situación que yo tenía que pagar todo de mis hijos, tuve que responsabilizarme de los pagos de Bilbao. Yo hice esa entrevista a modo desesperación”, se defiende Jessica Bueno de haberse visto obligada a acudir a los medios de comunicación a modo de presión. Buscaba mediáticamente lo que entre abogados le estaba siendo complicado.

Pero, ¿por qué ahora?: “Ahora yo me siento, después qué pasa. Nada. Ni a mí me reprocha nada y justamente viene a hacer esto cuando han pasado tres meses, yo he empezado a trabajar, me están yendo bien las cosas, estoy yendo de colaboradora y acabo de romper una relación. Es un momento que estoy baja anímicamente”, describe sus circunstancias, a sabiendas de que no le son ajenas a su ex. Aun así, reconoce que es justo que Jota Peleteiro tenga su turno de palabra y dé su versión de la historia: “Él tiene todo el derecho del mundo, pero que cuente las cosas como son”, advierte Jessica Bueno antes de ver la entrevista.