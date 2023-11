Jesús Vázquez rompe a llorar: "He pasado muchos cánceres de familia"

El próximo miércoles 22 de noviembre aterrizará en la parrilla de Telecinco "Desnudos por la vida", un nuevo formato en el que varios famosos se mostrarán como Dios les trajo al mundo con el objetivo de sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer. Por desgracia, se trata de una enfermedad que ha tocado a casi todo el mundo de alguna forma, tal y como el propio Jesús Vázquez, el presentador del programa, ha explicado.

No ha podido contener las lágrimas a la hora de recordar cómo la enfermedad ha truncado las vidas de algunos de sus seres queridos, y por eso recalca la importancia de prevenirla. "Claro, yo he pasado muchos cánceres de familia, de amigos, de amigas y…", comienza diciendo antes de emocionarse y comenzar a llorar. "Es que todos hemos pasado por el cáncer, afortunadamente yo no, pero sí amigos y familiares, y son historias difíciles, entonces por eso me animé tanto a hacer este programa. Ya está, ya se me ha pasado", comenta algo más tranquilo.

Jesús Vázquez se emociona a la hora de hablar del cáncer EUROPAPRESS

Uno de los rostros conocidos que también participará en el programa es Anabel Pantoja, que ha cambiado completamente de registro. "Hemos descubierto la vis cómica de Anabel. Yo le decía: 'Cariño, es que siempre estás discutiendo y peleándote, con la prensa, con los programas, en los grandes hermanos, en los ‘Sálvame’, siempre te hemos visto enfadada’. Pero ahora hemos visto su vis cómica y payasa, y nos ha hecho reír a todos, y todo el rato hacía bromas. Ella se ríe de sí misma, de su cuerpo, de sus curvas, de todo", desliza el presentador.

Defensa a Nuria González

Más allá de "Desnudos por la vida", Jesús Vázquez también se ha sincerado con la prensa sobre su relación con Nuria González, la viuda de Fernando Fernández Tapias. Jesús Vázquez ha dado la cara por ella y la defiende de las críticas que ha recibido en las últimas semanas y que la perfilan como una mujer controladora que impedía a su marido ver a sus hijos. "Nadie me va a decir cómo es Nuria González como ser humano porque es maravillosa, ni cómo es su familia", comenta antes de añadir que, por fortuna, cuenta con apoyo en este momento difícil que atraviesa: "Está arropada, está pasando un momento muy difícil, los niños también".

Al parecer, su relación se remonta a muchos años atrás, cuando se conocieron en la tierra natal de Nuria. "Tuve que ir a Palencia a hacer un bolo y su madre era alcaldesa. Así nos conocimos, ella soltera y yo también. Desde entonces surgió como una química que somos amiguetes, amigos de 30 años".