Joaquín Prat, sin piedad contra Alejandra Rubio: "A ver si te ubicas"

Alejandra Rubio vuelve a estar en el ojo del huracán mediático a raíz del vídeo en el que aparece junto a Carlo Costanzia en las inmediaciones de la cárcel de Turín felicitando a Pietro, su cuñado, por el día de su cumpleaños. Cabe recordar que el hermano del hijo de Mar Flores ha sido recientemente condenado por intento de homicidio a 12 años de prisión.

Carlo Costanzia publicó en redes el vídeo y las reacciones no se hicieron de esperar. Tras el revuelo, Alejandra Rubio reapareció en "Vamos a ver" y dio la cara por su familia, protagonizando un tenso momento en plató. "Lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión, su forma de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando. Que no está condenado de la forma más justa. Ha sido su forma de hacerlo y yo la respeto", comenzó diciendo la hija de Terelu Campos, añadiíendo que "siempre se va a defender a la familia y punto". "A mí me importa un pimiento lo que opine la gente de esto (...) Si él quiere publicar esto, que es serio e importante en la familia, que lo haga", sentenció.

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio en "Vamos a ver" Telecinco

Durante su intervención, Alejandra Rubio también tuvo un encontronazo con Alessandro Lequio. "Muy bien, Alessandro. Que frivolices tú ciertas cosas me sorprende. En este caso, de tu parte me sorprende bastante. Lo que tú piensas es que yo soy tonta y que no entiendo tu forma de hablar (...) Yo creo que tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo y hago lo que me parece bien. Yo sé hasta donde quiero llegar", zanjó la hija de Terelu visiblemente molesta.

El reproche de Joaquín Prat

El presentador de "Vamos a ver", tras la actitud de Alejandra Rubio a la defensiva, no ha dudado en cargar contra ella en "Vamos a ver", lanzándole un duro reproche en directo. "Alejandra, a ver si ya de una vez te ubicas. A ver si te ubicas ya. Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer, pero te tienes que ubicar, porque ahora lo veo y digo madre mía", ha declarado Joaquín Prat.

"Esa actitud a la defensiva... Pero si nosotros sólo preguntamos porque el vídeo lo has colgado tú, entendiendo que eres familiar de una persona que esta en prisión. Pero el vídeo lo colgáis vosotros. ¿Qué te vamos a preguntar?", ha añadido el presentador de Telecinco. Al escuchar a Prat, Alessandro Lequio ha sido muy claro: "El dolor de tener un hermano en la cárcel no está reñido con el pudor y montar ese numerito, exhibirte en redes mandando besitos en la puerta de una cárcel a unos condenados por intento de homicidio. La empatía no puede estar por encima de la justicia".