Alessandro Lequio, muy tajante sobre el vídeo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en prisión: "Del plató a la prisión pasando por el corazón"

Alejandra Rubio ha reaparecido en "Vamos a ver" tras el comentado vídeo que ha publicado Carlo Costanzia en el que aparecen los dos felicitando a su hermano Pietro desde las inmediaciones del centro. El vídeo se ha hecho viral en cuestión de horas y ha sido uno de los sucesos más comentados del día de la crónica social.

Alejandra Rubio responde a las críticas

"Lo ha colgado Carlo, ha sido su decisión, su forma de reivindicar que no le parece bien todo lo que está pasando. Que no está condenado de la forma más justa. Ha sido su forma de hacerlo y yo la respeto", ha comenzado diciendo la hija de Terelu Campos tras visualizar el vídeo en plató junto a sus demás compañeros. "Siempre se va a defender a la familia y punto", ha sentenciado Alejandra tras los comentarios de los tertulianos.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Sobre las críticas recibidas, la nieta de María Teresa Campos ha sido muy clara: "A mí me importa un pimiento lo que opine la gente de esto (...) Si él quiere publicar esto, que es serio e importante en la familia, que lo haga".

Nuevo encontronazo con Alessandro Lequio

Una de las voces más críticas de Alejandra Rubio ha vuelto a ser Alessandro Lequio, que no ha dudado en cargar de nuevo contra la pareja.

El italiano, muy tajante, ha señalado que "la familia también es víctima" y que son "situaciones tan duras que todo lo que haga la familia me parece bien". "Del plató a la prisión pasando por el corazón (…) Él lo ha subido a las redes porque quiere que se vea que estás repartiendo amor a gritos frente a una cárcel en Turín", ha declarado el ex de Ana Obregón.

Muy molesta, Alejandra ha respondido a su compañero: "Muy bien, Alessandro. Que frivolices tú ciertas cosas me sorprende. En este caso, de tu parte me sorprende bastante. Lo que tú piensas es que yo soy tonta y que no entiendo tu forma de hablar".

"Yo creo que tengo un límite muy claro en lo que digo y no digo y hago lo que me parece bien. Yo sé hasta donde quiero llegar", ha sentenciado la hija de Terelu Campos sobre el asunto.

La emoción y agradecimiento de Carlo Costanzia padre

El ex de Mar Flores, emocionado por el gesto de su hijo mayor y Alejandra Rubio con Pietro, les ha dedicado unas emotivas palabras en la publicación.

"Dentro del inmenso dolor, hay siempre un rayo de luz de saber que, pase lo que pase, somos una familia. Ahora, con dos miembros más; Alejandra Rubio, a la que admiro y agradezco con toda mi alma por cómo se ha portado con todos nosotros en un contexto tan difícil, y que nos ha dado el regalo más bonito del cielo, el pequeño Carlo", ha escrito Carlo Costanzia padre. "Siempre", ha contestado Alejandra Rubio.