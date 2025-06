José María Almoguera estalla contra su prima Alejandra Rubio tras su visita a la cárcel a sus cuñados

Mucho se ha estado hablando en las últimas horas del polémico vídeo en el que Carlo Costanzia y Alejandra Rubio aparecen visitando -desde fuera- a Pietro y Rocco en la cárcel. Están condenados por intento de asesinato, pero poco parece importarle a su hermano, que pide su liberación a través de sus redes sociales y les dedica vítores y cohetes desde el exterior del centro penitenciario.

Una controversia sobre la que la propia Alejandra Rubio se ha pronunciado: “A mí me importa un pimiento lo que opine la gente de esto. (…) A mí las gilipolleces que dicen muchas personas de mi alrededor me parecen una tontería al lado de esto. Si él quiere publicar esto, que es serio e importante en la familia, que lo haga”, expresó, molesta, en el programa “Vamos a ver”.

El hijo de Carmen Borrego estalla contra su prima Alejandra

Unas declaraciones a las que se suma su primo, José María Almoguera, que empatiza con ella, Carlo y el resto de la familia, que no atraviesa un buen momento desde que los jóvenes fueron encarcelados. “Bueno, yo creo que todo apoyo que reciban sus hermanos es poco, me parece que es lo lógico que la familia se apoye y que si este día tan especial que es el cumpleaños de uno, puedes ir a hacer un pequeño gesto para que sea un día más llevadero, me parece perfecto”, señaló el hijo de Carmen Borrego, echando así un capote a su prima.

José María Almoguera, dardo a Alejandra Rubio tras su vídeo a las puertas de la cárcel: "Tiene tiempo para algunos" Europa Press

Sin embargo, Almoguera no quiso morderse la lengua y dejó claro que la ausencia de Alejandra Rubio se hace notar en su propia familia, lanzándole un dardo que se ha sentido incluso en Italia: “Lo único que no entiendo es que siempre tiene mucho tiempo para algunos, pero luego muy poco para otros”.

El sobrino de Terelu Campos parece quejarse de que todavía no ha conocido al pequeño Carlo, el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. “Se está prolongando mucho, estoy deseando conocerle y bueno, cuando se pueda pues será”, lamenta, asegurando que, si por él fuera, despejaría su agenda en cuanto su prima estuviera disponible: “Yo, aunque no tenga una fecha libre lo cambio”.

Unos “zascas” dirigidos a su prima que podrían enturbiar la extraña paz familiar que ahora se respira en la saga Campos. Tras protagonizar varias y sonadas polémicas, ahora parecen sacados de “La casa de la pradera”, pero las últimas declaraciones de Almoguera podrían hacer estallar una vez más la caja de los truenos.