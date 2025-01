Lequio desmonta a los enemigos de Ana Obregón al enseñar un mensaje clave

La polémica entre Ana Obregón y lo sucedido en la grabación del spot de las Campanadas de TVE del 2022 sigue coleando. Todos se preguntan qué sucedió realmente entre la veterana actriz y Nia Correia, la que fuese ganadora de ‘Operación Triunfo’ que conducía el programa de la última noche del año para la cadena pública para la audiencia canaria. Lo hacía con Roberto Herrera, quien recientemente tiró de la manta tres años después y desveló las supuestas malas formas con las que fue tratada su joven compañera por Ana Obregón. “Nia lloró a lágrima viva. Mis compañeros Los Morancos y yo vivimos cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario. A mí se me cayó un mito y todo porque la niña es muy guapa, muy joven”, aseguraba. Los Morancos han preferido no posicionarse y mantenerse alejados de la polémica. Los que hablan lo hacen para echar más leña al fuego y sentenciar a la actriz, aunque también hay quienes rompen lanzas a su favor, aunque no fuesen testigos de lo que sucedió.

Es el caso de Alessandro Lequio, quien aseguró el pasado lunes que Ana Obregón es incapaz de hablarle mal a nadie y que lo que han contado es todo mentira. Así, acusa al presentador canario de mentir para promocionar su nuevo trabajo, así como dice lo mismo de la cantante, a quien dice no conocer y supone que busca la fama. Pero este miércoles ha regresado con nuevos dardos para los que se han convertido en sus nuevos enemigos públicos, tras declararle la guerra a su ex y madre de su hijo, el desaparecido Aless Lequio. La protagonista ha exigido que se deje el tema como está, después de haber pedido perdón y explicar que las lágrimas de la cantante se debían a que no le gustaba su vestido.

Ana Obregón en "Paparazzi" Movistar Plus+

Pese a la tregua solicitada por la también bióloga, su ex ha querido volver y mostrar el mensaje que Roberto Herrera le mandó a Ana Obregón después de compartir ese trabajo. Aunque el presentador mantenía ahora que “se me cayó un mito”, lo cierto es que nada de eso ponía en el texto que le escribió después, en el que se entrevé la admiración que siente por ella. Alessandro Lequio ha mostrado a cámara en ‘Vamos a ver’ el WhatsApp: “Este tipo sí quería publicidad. Os leo el pantallazo que me manda Ana, en el que dice que un año después de la grabación el tipo de Canarias le dice que le quiere mucho y que le admira. Roberto le escribió ‘qué entrevista más bonita y emocionante, te quiero mucho amiga’”. Un mensaje con el que el conde italiano busca echar por tierra la veracidad de esta trama en la que, al final, la única que no ha abierto la boca ha sido Nia Correia, además de Los Morancos.